Khởi tố 1 nữ giám đốc công ty tại Đắk Lắk

24-02-2026 - 11:57 AM | Xã hội

Nữ giám đốc công ty tại Đắk Lắk đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành mua gần 600 hóa đơn giá trị gia tăng nhằm trục lợi tiền thuế.

Ngày 24-2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Châu Thị Mộng Thi, Giám đốc Công ty TNHH Long Phú Kim (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bà Châu Thị Mộng Thi

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Long Phú Kim hoạt động trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị và xây dựng công trình điện.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, nhằm giảm nghĩa vụ thuế, bà Châu Thị Mộng Thi đã nảy sinh ý định mua hóa đơn giá trị gia tăng khống để nâng khống chi phí đầu vào.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021 đến năm 2025, bà Thi đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành để mua tổng cộng 564 hóa đơn, với doanh số trước thuế hơn 1,57 tỉ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

