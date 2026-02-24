Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ kéo kính xe kẹp tay CSGT: Bắt tài xế Nguyễn Tuấn Quyền SN 2001

24-02-2026 - 10:10 AM | Xã hội

Sau khi chạy khoảng 500m, tài xế Nguyễn Tuấn Quyền thả tay thiếu tá Đông, hạ kính chắn gió làm anh ngã xuống đường.

Tối 23/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quyền, sinh năm 2001, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về hành vi Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự.

Cơ quan công an xác định, vào tối 19/02/2026, Tổ Cảnh sát giao thông Hàm Yên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh trong khi làm nhiệm vụ tại thôn Tân Bắc đã ra hiệu lệnh dừng xe đối với ô tô mang biển kiểm soát 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn.

Khi thiếu tá Nguyễn Văn Đông làm nhiệm vụ kiểm tra thì lái xe đột nhiên giữ tay anh. Người này sau đó kéo kính chắn gió rồi tăng ga bỏ chạy. Thiếu tá Đông bị kẹt tay nên phải chạy theo và đu người theo chiếc xe.

Sau khi chạy khoảng 500m, tài xế thả tay thiếu tá Đông, hạ kính chắn gió làm anh ngã xuống đường. Cú va chạm khiến anh bị thương phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Bắt tài xế Nguyễn Tuấn Quyền SN 2001 - Ảnh 1.

Đối tượng Quyền - Ảnh: Công an Tuyên Quang

Kết quả xác minh xác định nồng độ cồn của Nguyễn Tuấn Quyền là 0,21 mg/L khí thở. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo mỗi người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Bắt tài xế Nguyễn Tuấn Quyền SN 2001 - Ảnh 2.


Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.


Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin bất ngờ vụ thi thể đôi nam nữ và ô tô chìm dưới kênh ở Gia Lai: Dữ liệu camera hé lộ diễn biến trước tai nạn

Thông tin bất ngờ vụ thi thể đôi nam nữ và ô tô chìm dưới kênh ở Gia Lai: Dữ liệu camera hé lộ diễn biến trước tai nạn Nổi bật

Người sinh vào 3 năm này phải đổi thẻ Căn cước/ CCCD năm 2026, coi chừng bị "đóng băng" tài khoản ngân hàng, phạt tiền

Người sinh vào 3 năm này phải đổi thẻ Căn cước/ CCCD năm 2026, coi chừng bị "đóng băng" tài khoản ngân hàng, phạt tiền Nổi bật

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng về trang cá nhân, nhóm cộng đồng trên không gian mạng

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng về trang cá nhân, nhóm cộng đồng trên không gian mạng

09:36 , 24/02/2026
Tai nạn liên hoàn 5 xe trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Tai nạn liên hoàn 5 xe trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

09:18 , 24/02/2026
Dạy thêm giờ, nhà giáo phải chịu thuế thu nhập ra sao?

Dạy thêm giờ, nhà giáo phải chịu thuế thu nhập ra sao?

08:45 , 24/02/2026
Đền Trần đổi giờ phát ấn Xuân Bính Ngọ 2026

Đền Trần đổi giờ phát ấn Xuân Bính Ngọ 2026

08:12 , 24/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên