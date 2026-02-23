Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Thanh Hóa ra cảnh báo sau khi người phụ nữ bị bắt vì thu tiền gửi xe người đi lễ đầu năm

23-02-2026 - 14:59 PM | Xã hội

Công an Thanh Hóa đề nghị nếu phát hiện có tình trạng thu tiền gửi xe trái quy định, cưỡng đoạt tài sản ở các cơ sở thờ tự thì báo cho công an gần nhất

Ngày 23-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa ra khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động tín ngưỡng tại đình, chùa, cơ sở thờ tự cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật sau khi một người phụ nữ ở Bắc Ninh bị bắt do thu tiền gửi xe trái quy định người dân khi đi lễ đầu năm.

Công an Thanh Hóa ra cảnh báo sau khi người phụ nữ bị bắt vì thu tiền gửi xe người đi lễ đầu năm - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Mùi bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ khẩn cấp do thu tiền gửi xe trái phép người dân đi lễ ngày đầu năm mới. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân chỉ gửi phương tiện tại các điểm trông giữ được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có niêm yết công khai mức thu.

Khi phát hiện các hành vi tự ý tổ chức trông giữ phương tiện, thu tiền trái quy định hoặc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, người dân cần kịp thời phản ánh, tố giác với cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý các khu di tích, đền, chùa, các cơ sở thờ tự và Ban tổ chức các lễ hội đầu băm trên địa bàn tỉnh cần bố trí khu vực trông giữ xe và tổ chức trông, giữ xe theo đúng quy định, không để hình thành các điểm trông, giữ xe tự phát, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tự ý tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không sử dụng hành lang, vỉa hè, lòng lề đường để phục vụ kinh doanh, bán hàng.

Công an Thanh Hóa ra cảnh báo sau khi người phụ nữ bị bắt vì thu tiền gửi xe người đi lễ đầu năm - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Mùi tự ý thu tiền trông giữ xe trái phép. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 22-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi (SN 1979, ngụ thôn Việt Hương, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Mùi là người đã có hành vi tự ý thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu. Trong quá trình thu tiền, đối tượng có hành vi to tiếng chửi bới, giật chìa khóa xe của một du khách nhằm ép buộc phải trả tiền, nếu không sẽ không trả chìa khóa và không cho phương tiện di chuyển, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

