Một số tuyến phố Hà Nội kẹt cứng ngày đầu trở lại làm việc sau Tết

23-02-2026 - 14:03 PM | Xã hội

Khác với nhịp độ khá 'dễ thở' lúc đầu giờ sáng, từ trưa nay (23/2), áp lực giao thông bắt đầu gia tăng nhanh chóng. Dòng người đổ ra đường ngày một đông khiến nhiều nút giao nhanh rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ.

Ghi nhận của PV, mật độ giao thông tăng mạnh trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, nhiều tuyến phố như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Trần Duy Hưng... ùn tắc, đặc biệt vào cuối buổi sáng.

Đường Nguyễn Trãi, hướng về nội đô ken đặc phương tiện.

Mặc dù rộng đến 10 làn xe nhưng tuyến đường là điểm nóng về ùn tắc.

Dòng người nhích từng bước ngoài đường.

Nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm, đi ngược chiều, leo lên vỉa hè dành cho người đi bộ để tìm lối thoát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông..

Lượng phương tiện khá đông đúc trên đường vành đai 3.

Đường Trần Duy Hưng nhanh chóng rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ do mật độ phương tiện gia tăng.

Các phương tiện chỉ có thể di chuyển chậm trên phố Vũ Trọng Phụng.

Cầu vượt qua Ngã Tư Sở dày đặc các phương tiện.

Trên phố Tây Sơn, phương tiện xếp hàng nối đuôi nhau qua cầu vượt Thái Hà, hướng về nội đô.

Xe máy xếp hàng dài chờ đèn đỏ ở đường Láng.

Theo Nam Giang

Tiền Phong

