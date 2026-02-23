Bất ngờ hình ảnh đường phố TPHCM trong sáng đầu tiên đi làm sau Tết
Trong buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường chính ở TPHCM thông thoáng bất ngờ, khác hẳn với hình ảnh ùn ứ thường thấy sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày trước kia.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào giờ cao điểm sáng 23/2 (mùng 7 Tết), phần lớn các trục đường như Cách Mạng Tháng Tám, 3 tháng 2, Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp và nhiều tuyến nội đô khác, các phương tiện đều di chuyển ổn định, không xảy ra ùn ứ.
Các cửa ngõ vào thành phố như Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Trường Chinh, Cộng Hòa… cũng thông thoáng, không xảy ra cảnh ùn ứ kéo dài ở các giao lộ.
Tại khu vực cửa ngõ phía Đông và phía Tây, tuy lượng ôtô và xe máy hướng vào trung tâm đã tăng so với sáng 6 Tết nhưng nhìn chung mật độ phương tiện vẫn ở mức ổn định. Lực lượng chức năng phối hợp điều tiết, đảm bảo giao thông đi lại thông suốt trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết.
“Tôi đi từ nhà đến công ty ở đường Mai Chí Thọ sáng nay, thấy giao thông thông thoáng hơn mong đợi.”- anh Nguyễn Nhật Phong (phường Phú Định) chia sẻ.
Trong khi đó, ông Lâm Minh Nhựt (tài xế xe công nghệ) cho biết, lưu lượng xe sáng nay ở khu vực trung tâm đã tăng so với những ngày nghỉ Tết trước đó. Tuy nhiên, đường phố vẫn khá thông thoáng, việc di chuyển dễ dàng.
“Có thể vì một số nơi chưa khai trương, nhân viên chưa đi làm trở lại nên đường phố vẫn chưa đông đúc như ngày thường”- ông Nhựt nhận định.
Sự an toàn, lưu thông thông suốt trên đường phố sáng nay diễn ra trong bối cảnh TPHCM và các tỉnh lân cận đã tăng cường phân luồng, bố trí lực lượng điều tiết trước và sau kỳ nghỉ Tết, nhằm ngăn chặn tình trạng ùn tắc kéo dài như những năm trước.
Tiền Phong