Mức phạt lỗi đi ngược chiều mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

23-02-2026 - 08:15 AM | Xã hội

Mức phạt được quy định tại Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định mới tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP. So với trước đây, mức phạt tiền và số điểm bị trừ trên giấy phép lái xe đều tăng đáng kể, đặc biệt trong các trường hợp gây tai nạn giao thông.

Xe máy đi ngược chiều: Phạt đến 14 triệu đồng

Mức phạt lỗi đi ngược chiều mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, các hành vi như không quan sát, không giảm tốc độ khi cần thiết, đi sai làn, không giữ khoảng cách an toàn… mà gây tai nạn cũng bị áp dụng khung phạt cao tương tự.

Ô tô đi ngược chiều: Mức phạt cao nhất lên tới 40 triệu đồng

Đối với người điều khiển ô tô và các phương tiện tương đương, mức xử phạt còn nghiêm khắc hơn.

Mức phạt lỗi đi ngược chiều mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý - Ảnh 2.

Việc nâng mức xử phạt và áp dụng cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe cho thấy cơ quan quản lý đang siết chặt kỷ cương giao thông. Đi ngược chiều là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, đặc biệt tại các tuyến đường đông phương tiện hoặc trên cao tốc.

Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát biển báo, tuân thủ đúng làn đường và chiều lưu thông để tránh bị xử phạt nặng cũng như bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Theo Thái Hà

Đời sống pháp luật

