Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết định bắt tạm giam Trần Quang Hiếu sinh năm 1996

22-02-2026 - 21:59 PM | Xã hội

Trần Quang Hiếu đã dùng dao tấn công cả vợ cũ và mẹ vợ ngay trong ngày mùng 1 Tết.

Ngày 22/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Quang Hiếu (SN 1996, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội "Giết người".

Trước đó, vào khoảng 16h00 ngày 17/02/2026 (tức chiều mùng 1 Tết Bính Thân) tại xã Yên Kỳ, Trần Quang Hiếu đã mang theo hung khí tìm đến nhà vợ cũ là chị Hoàng Phương Q. (24 tuổi).

Tại đây, Hiếu đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào các vùng trọng yếu như đầu, cổ và cơ thể chị Q. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn tấn công cả bà Nguyễn Thị Kim O. (48 tuổi, mẹ đẻ chị Q.) khiến cả hai bị thương tích đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi gây án, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra khu vực ao gần nhà rồi tự gây thương tích vào cổ và cổ tay nhằm tự sát nhưng không thành. Lực lượng công an phối hợp cùng người dân địa phương đã nhanh chóng khống chế đối tượng, thu giữ hung khí và đưa tất cả đi cấp cứu. Hiện chị Q. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), còn bà O. được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Quyết định bắt tạm giam Trần Quang Hiếu sinh năm 1996- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Quang Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Phú Thọ

Tại cơ quan điều tra, sau khi sức khỏe dần ổn định, Trần Quang Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận, dù cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ tháng 9/2025, nhưng Hiếu vẫn luôn theo dõi đời tư của vợ cũ.

Khi biết chị Q. đã có quan hệ tình cảm mới, cơn cuồng ghen trỗi dậy khiến Hiếu nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Căn cứ vào tính chất dã man và hành vi quyết liệt của đối tượng, ngày 19/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Quang Hiếu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết tăng nặng để xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

Theo Trang Anh

phunumoi.net.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng SN 1992 trong vụ đốt xe, định đánh CSGT

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng SN 1992 trong vụ đốt xe, định đánh CSGT Nổi bật

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân, xác định nguyên nhân

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân, xác định nguyên nhân Nổi bật

Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô trong ngày cuối dịp nghỉ Tết Bính Ngọ

Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô trong ngày cuối dịp nghỉ Tết Bính Ngọ

21:37 , 22/02/2026
Bắt khẩn cấp chủ quán cơm Đặng Trần Quốc Vũ

Bắt khẩn cấp chủ quán cơm Đặng Trần Quốc Vũ

21:28 , 22/02/2026
9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông làm 230 người chết

9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông làm 230 người chết

21:23 , 22/02/2026
Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

18:39 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên