Quyết định bắt tạm giam Trần Quang Hiếu sinh năm 1996

Ngày 22/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Quang Hiếu (SN 1996, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội "Giết người".

Trước đó, vào khoảng 16h00 ngày 17/02/2026 (tức chiều mùng 1 Tết Bính Thân) tại xã Yên Kỳ, Trần Quang Hiếu đã mang theo hung khí tìm đến nhà vợ cũ là chị Hoàng Phương Q. (24 tuổi).

Tại đây, Hiếu đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào các vùng trọng yếu như đầu, cổ và cơ thể chị Q. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn tấn công cả bà Nguyễn Thị Kim O. (48 tuổi, mẹ đẻ chị Q.) khiến cả hai bị thương tích đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi gây án, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra khu vực ao gần nhà rồi tự gây thương tích vào cổ và cổ tay nhằm tự sát nhưng không thành. Lực lượng công an phối hợp cùng người dân địa phương đã nhanh chóng khống chế đối tượng, thu giữ hung khí và đưa tất cả đi cấp cứu. Hiện chị Q. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), còn bà O. được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng Trần Quang Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Phú Thọ

Tại cơ quan điều tra, sau khi sức khỏe dần ổn định, Trần Quang Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận, dù cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ tháng 9/2025, nhưng Hiếu vẫn luôn theo dõi đời tư của vợ cũ.

Khi biết chị Q. đã có quan hệ tình cảm mới, cơn cuồng ghen trỗi dậy khiến Hiếu nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Căn cứ vào tính chất dã man và hành vi quyết liệt của đối tượng, ngày 19/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Quang Hiếu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết tăng nặng để xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.