Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Chính phủ có Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe. Trong đó, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông - bao gồm vượt đèn vàng và đèn đỏ - thuộc nhóm vi phạm bị xử phạt nặng.

Lỗi vượt đèn đỏ xe máy, ô tô phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định, người điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm GPLX. Trường hợp hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 10 đến 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX.

So với nhiều năm trước, mức phạt lỗi vượt đèn đỏ với xe máy đã tăng, đặc biệt khi gắn với cơ chế trừ điểm bằng lái. (Ảnh minh hoạ)

Đối với ô tô, mức xử phạt cao hơn đáng kể. Căn cứ Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm GPLX. Trong trường hợp gây tai nạn, người vi phạm có thể bị áp dụng khung xử phạt nghiêm khắc hơn tùy theo tính chất, mức độ hậu quả.

Điểm đáng chú ý là cơ chế trừ điểm GPLX lần đầu được triển khai đồng bộ. Với lỗi vượt đèn đỏ, mức trừ điểm dao động từ 4 đến 10 điểm tùy tình huống. Điều này đồng nghĩa mỗi lần vi phạm đều ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tiếp tục điều khiển phương tiện của người lái.

Với mức tiền phạt cao và cơ chế trừ điểm rõ ràng, hành vi vượt đèn đỏ từ năm 2026 không còn là lỗi vi phạm mang tính “nhẹ”, mà trở thành một trong những hành vi có chế tài mạnh, nhằm tăng tính răn đe và siết chặt kỷ cương giao thông.

Dừng quá vạch khi đèn đỏ bị xử lý ra sao?

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT về báo hiệu đường bộ, nếu tại nút giao không có vạch dừng, phương tiện phải dừng trước đèn tín hiệu theo chiều đi. Trong trường hợp không có cả vạch dừng, vị trí đặt đèn tín hiệu gần nhất theo chiều đi được xem là vạch dừng.

Với ô tô, hành vi dừng đèn đỏ vượt quá vạch sơn “dừng lại” hoặc chèn bánh xe lên vạch sẽ bị xử phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường, với mức phạt từ 400.000 - 600.000 đồng. (Ảnh minh hoạ)

Nếu hành vi được xác định là vượt đèn đỏ (tức đã đi hẳn qua vạch dừng, tiến vào khu vực giao nhau khi tín hiệu đỏ đang bật), mức xử phạt tăng nặng, từ 18 - 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn, người vi phạm có thể bị áp dụng mức xử phạt nghiêm khắc hơn theo quy định.

Đối với người điều khiển mô tô, xe máy, hành vi dừng xe đè vạch hoặc dừng phía trên vạch dừng - dù chưa vượt qua vị trí đặt đèn tín hiệu - vẫn bị coi là không chấp hành hiệu lệnh đèn giao thông và có thể bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng nếu bị xác định là vượt đèn đỏ.