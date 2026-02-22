Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng SN 1992 trong vụ đốt xe, định đánh CSGT

Ngày 21/2, thông tin trên CAND cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và đưa đối tượng về trụ sở làm việc đối với đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1992, trú tại Tổ dân phố Thuận Hòa, phường Cam Linh).

Đối tượng Thắng bị bắt điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 12h30 ngày 20/2, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành tuần tra trên đường 3 tháng 4, thuộc phường Cam Linh thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô hiệu Exciter màu đỏ đen, chở theo một người phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu.

Đối tượng Thắng tại hiện trường vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Sau khi phát tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, người điều khiển xe máy không xuất trình các giấy tờ có liên quan, mà còn có hành động lớn tiếng la hét, rồi lao vào định hành hung cán bộ CSGT. Táo tợn và liều lĩnh hơn nữa là người đàn ông này dắt xe máy ra giữa lòng đường phố rồi xô ngã, dùng tay mở nắp bình xăng, lấy bật lửa đốt xe. Khi lửa bùng phát mạnh phủ kín xe máy, người này tiếp tục lớn tiếng la hét rồi tự ý rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, tổ tuần tra phối hợp Công an phường Cam Linh ghi nhận vụ việc, đồng thời tiến hành xác minh nhân thân đối tượng và đã xác định đó là Nguyễn Văn Thắng. Điều đáng nói là đối tượng này đã có tiền án 1 năm tù về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, vừa mới rời khỏi trại giam cuối tháng 6/2025.