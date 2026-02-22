Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng SN 1992 trong vụ đốt xe, định đánh CSGT

22-02-2026 - 08:38 AM | Xã hội

Đối tượng Thắng bị bắt điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ sau khi đốt xe máy của chính mình và lao vào định hành hung CSGT.

Ngày 21/2, thông tin trên CAND cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và đưa đối tượng về trụ sở làm việc đối với đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1992, trú tại Tổ dân phố Thuận Hòa, phường Cam Linh).

Đối tượng Thắng bị bắt điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 12h30 ngày 20/2, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành tuần tra trên đường 3 tháng 4, thuộc phường Cam Linh thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô hiệu Exciter màu đỏ đen, chở theo một người phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng SN 1992 trong vụ đốt xe, định đánh CSGT- Ảnh 1.

Đối tượng Thắng tại hiện trường vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Sau khi phát tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, người điều khiển xe máy không xuất trình các giấy tờ có liên quan, mà còn có hành động lớn tiếng la hét, rồi lao vào định hành hung cán bộ CSGT. Táo tợn và liều lĩnh hơn nữa là người đàn ông này dắt xe máy ra giữa lòng đường phố rồi xô ngã, dùng tay mở nắp bình xăng, lấy bật lửa đốt xe. Khi lửa bùng phát mạnh phủ kín xe máy, người này tiếp tục lớn tiếng la hét rồi tự ý rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, tổ tuần tra phối hợp Công an phường Cam Linh ghi nhận vụ việc, đồng thời tiến hành xác minh nhân thân đối tượng và đã xác định đó là Nguyễn Văn Thắng. Điều đáng nói là đối tượng này đã có tiền án 1 năm tù về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, vừa mới rời khỏi trại giam cuối tháng 6/2025.

Clip đối tượng Thắng đốt xe - Nguồn: Cục CSGT

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Danh tính 6 người mất tích sau vụ tàu khách va chạm phà chở đá trên hồ Thác Bà

Danh tính 6 người mất tích sau vụ tàu khách va chạm phà chở đá trên hồ Thác Bà Nổi bật

Cãi nhau với vợ, hành khách đấm liên tiếp vào mặt tài xế: Biết trong xe có camera thì liền "lật mặt"

Cãi nhau với vợ, hành khách đấm liên tiếp vào mặt tài xế: Biết trong xe có camera thì liền "lật mặt" Nổi bật

Dự kiến cấm đường hướng ra khỏi Hà Nội, TP.HCM, ưu tiên xe vào thành phố

Dự kiến cấm đường hướng ra khỏi Hà Nội, TP.HCM, ưu tiên xe vào thành phố

07:25 , 22/02/2026
Ngày mùng 5 Tết, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 6 trận động đất

Ngày mùng 5 Tết, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 6 trận động đất

07:08 , 22/02/2026
Lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

23:12 , 21/02/2026
Ô tô khách lao xuống sườn đồi ở Lào Cai

Ô tô khách lao xuống sườn đồi ở Lào Cai

22:15 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên