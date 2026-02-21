Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

21-02-2026 - 23:12 PM | Xã hội

Một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra vào chiều tối 21/2 trên khu vực hồ Thác Bà, đoạn qua xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai. Một tàu chở khách bị lật sau va chạm khiến 6 người mất tích. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Tối 21/2, trao đổi với phóng viên, ông Tạ Quang Công, Chủ tịch UBND xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai) xác nhận, khoảng 18h cùng ngày, tại khu vực hồ Thác Bà thuộc địa bàn xã xảy ra vụ lật tàu chở khách, làm 6 người mất tích.

Theo ông Công, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân bị lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà. Ảnh cắt từ clip

Theo một số thông tin ban đầu từ người dân địa phương, vụ tai nạn có thể xuất phát từ va chạm giữa tàu chở khách và một tàu chở hàng hoạt động trên hồ. Tuy nhiên, đây mới là thông tin bước đầu và chưa có kết luận chính thức.

Đến khoảng 21h cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong điều kiện trời tối. Công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương nhằm sớm tiếp cận, hỗ trợ những người gặp nạn.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thành Đạt

Tiền Phong

