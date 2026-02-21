Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài xế ô tô 62 tuổi nghi đạp nhầm chân gây tai nạn cho 12 xe máy đang chờ đèn đỏ ở Hải Phòng

21-02-2026 - 18:59 PM | Xã hội

Tài xế 62 tuổi điều khiển ô tô 5 chỗ trên phố Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng) nghi đạp nhầm chân phanh thành chân ga, gây tai nạn liên hoàn 12 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, khiến 2 người thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 21/2 (tức mồng 5 Tết Bính Ngọ 2026), trên đường Lê Hồng Phong, thuộc địa phận phường Hải An (TP Hải Phòng ).

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô Toyota mang BKS 15A-823.xx di chuyển trên đường Lê Hồng Phong, hướng từ vòng xuyến BigC về sân bay Cát Bi. Tới nút giao Lê Hồng Phong với đường vào lô 16D, ô tô bất ngờ va chạm với hàng loạt xe máy.

Thời điểm này, nhiều người dừng xe chờ đèn đỏ ở làn hỗn hợp, bất ngờ ô tô 5 chỗ di chuyển từ phía sau lao tới, tông trúng hàng loạt xe máy khiến nhiều người ngã xuống đường.

Tài xế ô tô 62 tuổi nghi đạp nhầm chân gây tai nạn cho 12 xe máy đang chờ đèn đỏ ở Hải Phòng- Ảnh 1.

Tài xế ô tô 62 tuổi nghi đạp nhầm chân gây tai nạn cho 12 xe máy đang chờ đèn đỏ ở Hải Phòng- Ảnh 2.

Tài xế ô tô 62 tuổi nghi đạp nhầm chân gây tai nạn cho 12 xe máy đang chờ đèn đỏ ở Hải Phòng- Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, một người đàn ông trung niên bước xuống xe. Nhiều người bị thương được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Hải Phòng thông tin, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị phụ trách khu vực huy động tổ công tác tới hiện trường. Bước đầu, cảnh sát xác định, có 12 xe máy liên quan vụ tai nạn đổ dưới đường. Còn ô tô bị hư hỏng nhẹ phía trước.

Nhiều người trên xe máy bị thương, trong đó một người gãy chân, đều được đưa vào bệnh viện điều trị.

Tài xế lái ô tô được xác định tên Hải (62 tuổi, ở Hải Phòng) được đưa về trụ sở công an phường để xác minh, làm rõ nguyên nhân. Kiểm tra nhanh, cảnh sát xác định tài xế này không vi phạm nồng độ cồn . Theo cảnh sát, nguyên nhân có thể tài xế nhầm chân ga và chân phanh khi di chuyển vào làn hỗn hợp để chuyển hướng.

Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an phường Hải An bảo vệ hiện trường, tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

Từ Khóa:
xế ô tô 62 tuổi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính

Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính Nổi bật

Cãi nhau với vợ, hành khách đấm liên tiếp vào mặt tài xế: Biết trong xe có camera thì liền "lật mặt"

Cãi nhau với vợ, hành khách đấm liên tiếp vào mặt tài xế: Biết trong xe có camera thì liền "lật mặt" Nổi bật

Kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung hôm nay, 21-2: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Nam Định

Kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung hôm nay, 21-2: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Nam Định

18:30 , 21/02/2026
Nhân sự Chính phủ, Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Nhân sự Chính phủ, Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

16:52 , 21/02/2026
BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra thông tin này trên VNeID, VssID

BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra thông tin này trên VNeID, VssID

16:16 , 21/02/2026
Trước ngày đi làm trở lại, thời tiết thay đổi thế nào?

Trước ngày đi làm trở lại, thời tiết thay đổi thế nào?

14:45 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên