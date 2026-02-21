Nhân sự Chính phủ, Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó Chủ tịch Quốc hội ứng cử

Theo danh sách chính thức được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước.

Tại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng 3 phó chủ tịch và các chủ nhiệm ủy ban ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ứng cử tại TPHCM.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại TPHCM. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sinh năm 1962, quê tại thành phố Cần Thơ. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại Bắc Ninh. Ông Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, quê ở Tuyên Quang. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ứng cử tại Khánh Hòa. Ông Nguyễn Khắc Định, sinh năm 1964, quê ở tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, ứng cử tại Ninh Bình. Bà Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1967, quê ở Ninh Bình. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ nhiệm các Ủy ban ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bao gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, ứng cử tại thành phố Cần Thơ; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, ứng cử tại Vĩnh Long;

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới, ứng cử tại Tây Ninh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, ứng cử tại Thái Nguyên; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn, ứng cử tại thành phố Cần Thơ;

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, ứng cử tại TPHCM; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, ứng cử tại Phú Thọ; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, ứng cử tại Tuyên Quang.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, ứng cử tại Ninh Bình; Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh, ứng cử tại Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ ứng cử

Các thành viên Chính phủ có Phó Thủ tướng, các bộ trưởng, trưởng ngành, cùng nhiều thứ trưởng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Trong đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà , Bí thư Trung ương Đảng, ứng cử tại tỉnh Lào Cai. Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, hiện đang là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới tại tỉnh Thái Nguyên. Sinh năm 1960, quê ở tỉnh Ninh Bình, ông Phan Văn Giang là Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Hưng Yên. Sinh năm 1965, quê ở tỉnh Hưng Yên, ông Lương Tam Quang là Ủy viên Bộ Chính trị, lần đầu ông ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp tục ứng cử tại thành phố Huế. Ông Trung sinh năm 1961, quê ở thành phố Huế, là Ủy viên Bộ Chính trị và đang là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (sinh năm 1973, quê ở Phú Thọ), Ủy viên Bộ Chính trị và cũng lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, nơi ứng cử tại thành phố Cần Thơ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1967, quê ở Cà Mau), nơi ứng cử tại TPHCM. Ông Bình đang là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1973, quê ở Hà Nội), tiếp tục ứng cử tại tỉnh Điện Biên. Ông Thắng đang là đại biểu Quốc hội khóa XV, đoàn Điện Biên.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (sinh năm 1971, quê ở thành phố Hải Phòng), tiếp tục ứng cử tại Bắc Ninh. Bà Lan đang là đại biểu Quốc hội khóa XV, đoàn Bắc Ninh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (sinh năm 1966, quê ở thành phố Hải Phòng), đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn Hà Nội và tiếp tục ứng cử tại thành phố này.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (sinh năm 1967, quê ở thành phố Hà Nội). Ông Minh là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn Cao Bằng và tiếp tục ứng cử tại tỉnh này.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1968, quê ở thành phố Hà Nội), lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, nơi ứng cử tại tỉnh Sơn La.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1973, quê ở Hưng Yên), lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, nơi ứng cử tại thành phố Hải Phòng.

Quang cảnh kỳ họp Quốc hội.

Các thứ trưởng ứng cử đại biểu Quốc hội

Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bao gồm: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, hiện đang là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn TPHCM, ứng cử đại biểu khóa mới tại tỉnh Đồng Tháp; Thượng tướng Lê Đức Thái, lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, tại tỉnh Thanh Hóa.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, nơi ứng cử tại TPHCM.

Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, ứng cử tại Quảng Ngãi. Ông Quân đang là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn TPHCM.

Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, nơi ứng cử tại thành phố Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cũng lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, nơi ứng cử tại tỉnh Cà Mau.

Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn, lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử tại thành phố Huế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Khánh Hòa.