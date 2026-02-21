Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoa SN 1961

21-02-2026 - 14:44 PM | Xã hội

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Hoa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 21/02/2026, Công an phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1961, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h00 sáng ngày 20/02 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ), tại khu vực Quán Âm Phật Đài (thường gọi là Mẹ Nam Hải). Đây là thời điểm khu di tích đón lượng lớn du khách thập phương về tham quan, chiêm bái, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu trà trộn hoạt động.

Theo thông tin trên CAND, đối tượng Hoa từ An Giang sang Cà Mau, trà trộn vào đám đông để tìm kiếm "con mồi". Khi phát hiện một phụ nữ đeo dây chuyền vàng đang đi viếng chùa, đối tượng đã âm thầm bám theo. Khi nạn nhân di chuyển đến khu vực giữa cầu Út Đen – nơi dòng người qua lại đông đúc, bà Hoa bất ngờ áp sát từ phía sau, ra tay giật mạnh sợi dây chuyền rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông hòng tẩu thoát.

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoa SN 1961- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa tại trụ sở Công an - Ảnh: Người lao động

Ngay khi nghe tiếng tri hô của nạn nhân, tổ công tác đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh trật tự gần đó đã lập tức phản ứng. Chỉ sau vài phút truy đuổi quyết liệt, các chiến sĩ đã khống chế thành công nghi phạm, thu giữ tang vật để trả lại cho người bị hại.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Hoa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để làm rõ xem đối tượng có nằm trong đường dây chuyên nghiệp nào hay không.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

