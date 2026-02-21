Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Phạm Trần Lệ Xuân sinh năm 1992

21-02-2026 - 14:17 PM | Xã hội

Phạm Trần Lệ Xuân và 2 đối tượng khác bị bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 16/2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Võ Nguvên Đáng, sinh năm 1992, quê tỉnh Cà Mau, Phạm Trần Lệ Xuân, sinh năm 1992 và Khưu Ngọc Thương Thương, sinh năm 1997, cả 2 đều quê TP.HCM để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt Phạm Trần Lệ Xuân sinh năm 1992- Ảnh 1.

Cán bộ công an làm việc với đối tượng Phạm Trần Lệ Xuân (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Biên Hòa phát hiện Đáng có biểu hiện nghi vấn tại phòng trọ ở tô 7, khu phố Bửu Hòa l nên tiến hành test nhanh ma túy bằng nước tiểu cho kết quả dương tính với ma túy đá. 

Tiến hành kiểm tra phòng trọ của Đáng lực lượng công an phát hiện 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và 01 gói tinh thể màu trắng (nghi ma tuý đá). 

Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an đã bắt Xuân và Thương để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an phường Biên Hòa đã lập hồ sơ và ban giao các đối tượng để Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

