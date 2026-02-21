Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện 4 quản trị viên nhóm Zalo "vẽ đường" cho tài xế né CSGT

21-02-2026 - 12:45 PM | Xã hội

4 quản trị viên một nhóm Zalo bị công an lập biên bản vi phạm hành chính do thông báo địa điểm đóng chốt của CSGT.

Ngày 21-2, Công an xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 quản trị viên của nhóm Zalo "Giao thông Hồng Dân" về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Lộ diện 4 quản trị viên nhóm Zalo "vẽ đường" cho tài xế né CSGT- Ảnh 1.

Công an làm việc với đối tượng thông báo, chia sẻ vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, công an phát hiện nhóm Zalo "Giao thông Hồng Dân" với hơn 1.000 thành viên tham gia nhằm mục đích cập nhật, chia sẻ vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Công an đã nhanh chóng xác minh và mời làm việc đối với những người giữ vai trò quản trị, vận hành nhóm Zalo trên, gồm: H.M.N. (SN 1996); V.M.T. (SN 2006); D.Đ.T. (SN 2006) và P.V.H (SN 2007) - cùng ngụ xã Hồng Dân. Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" sẽ bị phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với cá nhân.

"Từ vụ việc trên, có thể thấy khi các hội nhóm trên không gian mạng liên tục cập nhật vị trí tuần tra - kiểm soát của CSGT, đã vô tình "vẽ đường" cho những "ma men" và các "quái xế" lách luật. Thay vì bị ngăn chặn kịp thời, những tài xế say xỉn tiếp tục lao ra đường khi không làm chủ được tốc độ... gây nguy hiểm cho xã hội..." - Công an tỉnh Cà Mau thông tin về hành vi vi phạm của các hội nhóm trên không gian mạng.

Theo Vân Du

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính

Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính Nổi bật

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý Nổi bật

Bắt nhân viên giao hàng Bùi Hoàng Thông

Bắt nhân viên giao hàng Bùi Hoàng Thông

11:26 , 21/02/2026
Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo nóng tới tất cả tài xế khi lái xe trên cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo nóng tới tất cả tài xế khi lái xe trên cao tốc

10:45 , 21/02/2026
Xôn xao clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

Xôn xao clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

10:18 , 21/02/2026
Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏ

Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏ

09:33 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên