Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo nóng tới tất cả tài xế khi lái xe trên cao tốc

21-02-2026 - 10:45 AM | Xã hội

Cục CSGT vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông từ hành vi chuyển làn không bật tín hiệu báo trước khi di chuyển trên cao tốc.

Ngày 20/2, Cục CSGT cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, lưu lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến cao tốc hướng về TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai... và các tỉnh phía Nam dự báo tăng mạnh khi người dân quay lại làm việc, học tập. 

Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi chuyển làn không bật tín hiệu báo trước – lỗi vi phạm tưởng chừng nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Cục CSGT, hành vi không giữ khoảng cách an toàn được xem là “bẫy tai nạn liên hoàn”, là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. 

Các tuyến cao tốc như TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Dầu Giây – Phan Thiết có tốc độ tối đa lên tới 120km/h; tuyến Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong có tốc độ tối đa 90km/h. 

Ở tốc độ cao, chỉ cần xe phía trước phanh gấp hoặc xảy ra sự cố nhỏ, các phương tiện phía sau nếu không giữ khoảng cách an toàn rất dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo nóng tới tất cả tài xế khi lái xe trên cao tốc- Ảnh 1.

Một trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên cao tốc bị cảnh sát giao thông mời lên lập biên bản (Ảnh: Cục CSGT).

Nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc tài xế không giữ khoảng cách hoặc chuyển làn không bật tín hiệu là do tâm lý chủ quan và thói quen lái xe trong đô thị. Nhiều tài xế vẫn giữ thói quen di chuyển ở tốc độ thấp như trong nội thành, cho rằng chỉ cần quan sát gương chiếu hậu là có thể chuyển làn ngay, trong khi trên cao tốc, phương tiện có thể tiếp cận nhau với tốc độ rất nhanh.

Ngoài ra, tình trạng mệt mỏi sau hành trình dài từ TP Hồ Chí Minh về miền Trung, miền Bắc và ngược lại cũng làm giảm khả năng tập trung, khiến tài xế thao tác theo phản xạ mà quên bật tín hiệu chuyển làn. 

Bên cạnh đó, việc thuê xe tự lái hoặc mượn xe ngày càng phổ biến, trong khi nhiều người chưa có kinh nghiệm di chuyển trên cao tốc, chưa nắm vững quy tắc về làn đường, tốc độ, khoảng cách an toàn và quy trình ra vào cao tốc cũng là nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn.

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo nóng tới tất cả tài xế khi lái xe trên cao tốc- Ảnh 2.

Để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo:

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo nóng tới tất cả tài xế khi lái xe trên cao tốc- Ảnh 3.

Việc chấp hành nghiêm các quy định không chỉ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trong thời điểm cao điểm sau Tết.

 

 

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

