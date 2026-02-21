Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xôn xao clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

21-02-2026 - 10:18 AM | Xã hội

Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ một người đàn ông hành hung chị gái, mẹ già trong ngày mùng 3 Tết.

Ngày 20-2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng cần câu đánh đập liên tiếp vào chị gái và mẹ của mình khiến dư luận phẫn nộ.

Xôn xao clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông đánh chị gái và mẹ già gây xôn xao dư luận

Sự việc xảy ra khoảng hơn 18 giờ 30 phút ngày 19-2 (tức mùng 3 Tết), người đàn ông cầm cần câu bằng nhựa đã liên tiếp đập vào người chị và mẹ đang ngồi trên giường. Vừa đánh đập, người đàn ông liên tục chửi bới.

Sau khi đánh đập vẫn chưa hả giận, người đàn ông còn cầm theo một con dao bầu đi vào chỉ thẳng vào mặt mẹ và chị gái rồi buông những lời đe dọa. Biết có camera giám sát trong nhà đang quay lại, người đàn ông đã cầm dao chém gãy camera. Được biết, vụ việc đã khiến người mẹ bị gãy tay, phải đến cơ sở y tế để băng bó vết thương.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An xác nhận sự việc trong đoạn clip trên xảy ra tại một gia đình trú ở xóm Cuông (xã Nghĩa Khánh) vào tối mùng 3 Tết. Nguyên nhân là do mâu thuẫn nội bộ gia đình nên người em trai đã đánh chị gái. Người mẹ ngồi bên dùng tay can ngăn nên dẫn đến thương tích trên.

Xôn xao clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết - Ảnh 2.

Người mẹ bị gãy tay sau vụ việc. Ảnh: MXH

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Nghĩa Khánh cùng công an xã và các tổ chức đã đến gia đình để nắm bắt thông tin. Hiện, sự việc đang được có quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Theo Đức Ngọc

Người lao động

