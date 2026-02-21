Bé gái 2 tuổi bất ngờ sốt cao trên xe khách về Hà Nội, hành động khẩn trương lúc 18h25 trên cao tốc khiến nhiều người xúc động

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, vào lúc 18h25 ngày 20/2/2026 tại nút giao Vực Vòng, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT) đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ khẩn cấp của chị Đinh Thị H. (SN 1995, trú tại xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, con gái chị H. là cháu Lê Minh Ng. (SN 2024) bất ngờ sốt cao, có dấu hiệu biến chứng khi đang di chuyển trên xe khách từ Ninh Bình về Hà Nội.

Nhận thấy tình huống cấp bách, tổ công tác đã sử dụng ô tô tuần tra mở đường, nhanh chóng đưa cháu bé đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cấp cứu, kịp thời có mặt tại bệnh viện vào khoảng 19h cùng ngày.

Nhờ được hỗ trợ và đưa đến cơ sở y tế trong thời gian ngắn nhất, hiện sức khỏe cháu Ng. đã ổn định.