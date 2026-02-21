Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé gái 2 tuổi bất ngờ sốt cao trên xe khách về Hà Nội, hành động khẩn trương lúc 18h25 trên cao tốc khiến nhiều người xúc động

21-02-2026 - 07:59 AM | Xã hội

Lực lượng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) đã kịp thời dùng xe chuyên dụng đưa bé gái 2 tuổi sốt cao trên xe khách đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cấp cứu.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, vào lúc 18h25 ngày 20/2/2026 tại nút giao Vực Vòng, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT) đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ khẩn cấp của chị Đinh Thị H. (SN 1995, trú tại xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, con gái chị H. là cháu Lê Minh Ng. (SN 2024) bất ngờ sốt cao, có dấu hiệu biến chứng khi đang di chuyển trên xe khách từ Ninh Bình về Hà Nội.

Nhận thấy tình huống cấp bách, tổ công tác đã sử dụng ô tô tuần tra mở đường, nhanh chóng đưa cháu bé đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cấp cứu, kịp thời có mặt tại bệnh viện vào khoảng 19h cùng ngày.

Nhờ được hỗ trợ và đưa đến cơ sở y tế trong thời gian ngắn nhất, hiện sức khỏe cháu Ng. đã ổn định.

Theo Nam An

phunumoi.net.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính

Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính Nổi bật

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý Nổi bật

Dự báo thời tiết mùng 5 Tết: Cả nước đón nắng, miền Nam có nơi nóng hơn 35°C

Dự báo thời tiết mùng 5 Tết: Cả nước đón nắng, miền Nam có nơi nóng hơn 35°C

07:35 , 21/02/2026
Bắt Trần Thị Tố Loan SN 1996 và nhiều người khác

Bắt Trần Thị Tố Loan SN 1996 và nhiều người khác

07:04 , 21/02/2026
Thay đổi mới nhất liên quan đến BHXH, BHYT mà người dân đặc biệt chú ý

Thay đổi mới nhất liên quan đến BHXH, BHYT mà người dân đặc biệt chú ý

23:33 , 20/02/2026
Hàng loạt chủ xe có biển số dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hàng loạt chủ xe có biển số dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20:59 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên