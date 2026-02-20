Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng loạt chủ xe có biển số dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20-02-2026 - 20:59 PM | Xã hội

Camera AI đã phát hiện hàng loạt trường hợp vượt đèn đỏ trong ngày 19/1 (tức mùng 3 Tết).

Theo thông tin từ Cục CSGT, từ 12h ngày 18/1đến 12h ngày 19/1, camera AI trên tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai và phố Phạm Văn Bạc, Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm.

Hàng loạt chủ xe có biển số dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh: Cục CSGT.

Cụ thể, Camera AI tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai ghi nhận có 10.960 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 65 km/h; đồng thời phát hiện 9 trường hợp không thắt dây đai an toàn, 02 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Hàng loạt chủ xe có biển số dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ảnh: Cục CSGT.

Camera AI được lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã phát hiện 27 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 63 trường hợp mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Hàng loạt chủ xe có biển số dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.
Hàng loạt chủ xe có biển số dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Danh sách các xe vi phạm do camera ghi lại.

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

