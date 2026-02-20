Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: 3 giải độc đắc vé số Xuân cùng trúng ở TPHCM

20-02-2026 - 16:20 PM | Xã hội

Vé số của 3 đài thuộc xổ số miền Nam mở thưởng cùng ngày và cùng trúng tại TPHCM khiến mạng xã hội đang “dậy sóng”

Chiều 20-2 (mùng 4 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, rất nhiều đại lý vé số tỏ ra bất ngờ với giải độc đắc của vé Xuân Bính Ngọ 2026 của 3 đài cùng trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam 2026: Cùng trúng 3 giải độc đắc tại TPHCM - Ảnh 1.

3 giải độc đắc của vé số Xuân Bính Ngọ 2026 đều được đổi tại một đại lý ở TPHCM. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Theo đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 19-2, giải độc đắc (dãy số 691201) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng độc đắc 16 vé Bình Thuận là đại lý vé số Toàn Phát, đại lý vé số Thùy Dương và đại lý vé số Minh Nhựt ở TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 391019) của vé số Tây Ninh đến chiều mùng 4 Tết đã được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 3 vé Tây Ninh là đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 182393) cũng được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 9 vé An Giang vẫn là đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt.

Xổ số miền Nam 2026: Cùng trúng 3 giải độc đắc tại TPHCM - Ảnh 2.

Giải an ủi của vé số An Giang cũng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Quốc Nghi

Giải an ủi của vé số An Giang cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Quốc Nghi ở Củ Chi, TPHCM.

Việc vé số của 3 đài mở thưởng cùng ngày và cùng trúng tại TPHCM khiến mạng xã hội đang "dậy sóng".

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Đại gia" Trương Nhật Phương khai gì sau khi lừa hàng trăm phụ nữ "quan hệ" và quay clip?

"Đại gia" Trương Nhật Phương khai gì sau khi lừa hàng trăm phụ nữ "quan hệ" và quay clip? Nổi bật

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý Nổi bật

Lê Trọng Minh Khang SN 2004 bị bắt khi về quê chơi tết

Lê Trọng Minh Khang SN 2004 bị bắt khi về quê chơi tết

15:49 , 20/02/2026
Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết

15:18 , 20/02/2026
Cập nhật mới nhất tình hình thời tiết những ngày cuối kỳ nghỉ Tết 2026

Cập nhật mới nhất tình hình thời tiết những ngày cuối kỳ nghỉ Tết 2026

14:59 , 20/02/2026
Truy xét thần tốc, bắt Bùi Vĩnh An sinh năm 1997

Truy xét thần tốc, bắt Bùi Vĩnh An sinh năm 1997

10:59 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên