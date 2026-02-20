Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết

20-02-2026 - 15:18 PM | Xã hội

Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết, góp phần đưa doanh thu du lịch toàn tỉnh Tây Ninh vượt mốc 365 tỉ đồng

Ngày 20-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết tình hình du lịch trên địa bàn tỉnh trong kỳ nghỉ Tết vừa qua diễn ra hết sức sôi động, an toàn, ghi nhận mức tăng trưởng tích cực cả về lượng khách lẫn doanh thu.

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết- Ảnh 1.

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết- Ảnh 2.

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết- Ảnh 3.

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết- Ảnh 4.

Những hình ảnh rộn ràng sắc xuân ở núi Bà Đen

Theo đó, tính từ ngày 14 đến 19-2, tổng lượng khách đổ về các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 395.000 lượt, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, núi Bà Đen – "nóc nhà Nam Bộ" – tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến tâm linh hàng đầu khi thu hút khoảng 327.000 lượt khách (tăng 10%).

Bên cạnh đó, các điểm du lịch sinh thái, nông nghiệp khác như: Long Điền Sơn, Chavi Garden, Happy Land, Vườn thú Mỹ Quỳnh, Milan Farm, Vân Lại Viên, Làng nổi Tân Lập và các trạm dừng chân, cơ sở mua sắm... cũng đã đón và phục vụ khoảng 68.000 lượt khách.

Nhờ lượng khách tăng cao và các dịch vụ đa dạng, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Tây Ninh trong 6 ngày Tết ước đạt hơn 365 tỉ đồng, tăng mạnh 26,2% so với cùng kỳ.

Dù lượng khách đổ về đông nhưng công tác tổ chức, phục vụ được triển khai chu đáo. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Đặc biệt, việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng "chặt chém "du khách.

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết- Ảnh 5.

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết- Ảnh 6.

Du khách thích thú khi đặt chân đến núi Bà Đen trong những ngày đầu năm

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết- Ảnh 7.

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết- Ảnh 8.

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết- Ảnh 9.

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết- Ảnh 10.

Nhiều tiểu cảnh ở núi Bà Đen khiến du khách tỏ ra thích thú

Theo một lãnh đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, những tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm Bính Ngọ là động lực quan trọng để ngành du lịch Tây Ninh tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong năm 2026.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

