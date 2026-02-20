Nhét 109 khách lên xe 45 chỗ chạy tuyến hơn 300km, nhà xe D-T bị phạt tổng 225 triệu

Theo thông tin từ Tuổi trẻ Online, ngày 19/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe khách chở quá số người quy định.

Trước đó vào tối 18/2, người dân phản ánh xe khách biển số 17F-002.XX của nhà xe D-T có dấu hiệu "chở quá số người quy định".

Chiếc xe khách vi phạm chở quá số người quy định - Ảnh: D.A/ TTO

Qua kiểm tra, kiểm đếm trực tiếp, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên xác định anh Đ.V.A. (sinh năm 1982, trú tại xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) lái xe khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km, chở quá số người quy định (109 người/45 chỗ).