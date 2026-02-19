Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào

19-02-2026 - 21:01 PM | Xã hội

Theo dự báo, khoảng 3 ngày nữa (mùng 6 Tết), Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay 19/2 đến ngày 22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.

Dự báo, đến khoảng 22/2, Bắc Bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Công an nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/2

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ từ 17-24 độ. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 15-25 độ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi và trung du đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 13-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Nam Bộ đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

