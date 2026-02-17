Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

595 chủ ô tô, xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

17-02-2026 - 16:50 PM | Xã hội

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân bị phạt nguội.

Công an tỉnh Thanh Hoá mới đây đã thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 47B, Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15, Quốc lộ 45.

Theo đó, từ ngày 16/01/2026 đến ngày 31/01/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 595 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội” theo Nghị định 168.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

  • Tuyến Quốc lộ 1:130 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36A-123.89

16-01-2026 08:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

81H-020.77

16-01-2026 08:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-137.97

16-01-2026 08:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-260.74

16-01-2026 08:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-166.97

16-01-2026 08:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-020.82

16-01-2026 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-607.37

16-01-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-250.64

16-01-2026 09:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-389.84

16-01-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-224.45

16-01-2026 09:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67H-037.45

16-01-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-478.85

16-01-2026 09:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-397.30

16-01-2026 09:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-394.17

16-01-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-721.45

16-01-2026 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-579.87

16-01-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-280.40

16-01-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-170.37

16-01-2026 10:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-503.99

16-01-2026 10:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-736.35

17-01-2026 13:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

92D1-916.49

17-01-2026 13:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37B-016.74

17-01-2026 13:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-176.10

17-01-2026 13:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36AB-453.88

17-01-2026 13:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37P7-5000

17-01-2026 13:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-073.68

17-01-2026 13:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-144.27

17-01-2026 13:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-030.73

17-01-2026 14:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B671787

17-01-2026 14:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36N-2256

17-01-2026 14:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35C-165.36

17-01-2026 14:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-646.68

17-01-2026 14:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-764.60

17-01-2026 14:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89C-203.90

17-01-2026 15:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-859.26

17-01-2026 15:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89C-190.54

17-01-2026 15:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-482.25

17-01-2026 16:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-327.38

17-01-2026 16:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-267.79

17-01-2026 16:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17H-032.93

17-01-2026 16:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-672.88

17-01-2026 16:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-386.83

19-01-2026 12:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-389.98

19-01-2026 12:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-567.33

19-01-2026 13:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B2-306.57

19-01-2026 13:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37C1-025.02

19-01-2026 13:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-490.20

19-01-2026 13:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-986.26

19-01-2026 14:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-681.94

19-01-2026 14:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-781.18

19-01-2026 14:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AC-860.05

19-01-2026 14:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-159.48

19-01-2026 14:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F1-181.40

19-01-2026 14:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AB-268.24

19-01-2026 15:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90D-005.39

19-01-2026 15:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-339.17

19-01-2026 15:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-797.56

19-01-2026 15:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B840706

20-01-2026 13:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36E-001.84

20-01-2026 13:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-251.54

20-01-2026 13:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-137.64

23-01-2026 12:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-208.18

23-01-2026 13:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-421.58

23-01-2026 13:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-362.66

23-01-2026 14:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36D-037.51

23-01-2026 14:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35H-029.41

23-01-2026 14:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-918.81

27-01-2026 12:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

75A-110.25

27-01-2026 12:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-068.61

27-01-2026 13:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-804.92

27-01-2026 13:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-029.03

27-01-2026 13:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-892.67

27-01-2026 13:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-264.88

27-01-2026 13:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-106.07

27-01-2026 13:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-392.99

27-01-2026 13:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-026.37

27-01-2026 14:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-052.06

27-01-2026 14:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-065.98

27-01-2026 14:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14K-050.79

27-01-2026 14:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-594.74

27-01-2026 14:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-041.47

27-01-2026 14:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-237.80

27-01-2026 14:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-426.77

27-01-2026 14:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-786.50

27-01-2026 14:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99B-186.19

27-01-2026 15:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-876.61

27-01-2026 15:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99C-251.59

28-01-2026 12:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88E-005.58

28-01-2026 13:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-211.01

28-01-2026 13:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19B1-371.01

28-01-2026 14:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-450.59

28-01-2026 14:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-122.10

28-01-2026 14:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-753.52

28-01-2026 14:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F1-442.12

28-01-2026 14:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36R4-2592

28-01-2026 14:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-675.12

28-01-2026 15:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-619.96

28-01-2026 15:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36BA-001.05

28-01-2026 15:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38B1-143.28

28-01-2026 15:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-396.90

28-01-2026 16:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37AC17632

28-01-2026 16:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B7-085.00

28-01-2026 16:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-584.67

29-01-2026 13:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-616.36

29-01-2026 14:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B6-120.48

29-01-2026 14:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B8-833.81

29-01-2026 14:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

36H-190.67

29-01-2026 14:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-475.68

30-01-2026 10:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-859.90

30-01-2026 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88C-123.36

30-01-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-076.31

30-01-2026 11:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-167.32

30-01-2026 11:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-742.23

30-01-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37B-020.95

30-01-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

48H-019.23

30-01-2026 11:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-632.94

30-01-2026 11:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-522.64

30-01-2026 12:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-989.49

30-01-2026 12:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-684.38

30-01-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-389.41

30-01-2026 12:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-011.79

30-01-2026 12:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-159.95

30-01-2026 12:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-003.47

30-01-2026 12:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-259.19

30-01-2026 12:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B8-911.41

30-01-2026 12:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-362.55

30-01-2026 12:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-479.97

30-01-2026 12:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-445.15

30-01-2026 12:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-422.80

30-01-2026 13:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-979.69

30-01-2026 13:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

  • Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 292 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian

vi phạm

Hành vi vi phạm

1.

36B-302.67

16-01-2026 07:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2.

36K-057.07

16-01-2026 07:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3.

80A-007.29

16-01-2026 07:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4.

30K-367.71

16-01-2026 07:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5.

36A-643.23

16-01-2026 07:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6.

89H-102.97

16-01-2026 07:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-327.05

16-01-2026 07:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

47F-000.53

16-01-2026 07:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-547.26

16-01-2026 08:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88A-872.12

16-01-2026 08:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-120.36

16-01-2026 08:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-168.69

16-01-2026 08:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30H-800.72

16-01-2026 08:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-249.13

16-01-2026 08:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-283.19

16-01-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51H-617.77

16-01-2026 08:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-323.44

16-01-2026 08:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37RM-02965

16-01-2026 09:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-504.02

16-01-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-104.05

16-01-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-539.97

16-01-2026 09:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-072.95

17-01-2026 07:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-623.75

17-01-2026 07:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-002.78

17-01-2026 08:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-461.17

17-01-2026 08:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-169.54

17-01-2026 08:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17C-186.95

17-01-2026 08:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-465.41

17-01-2026 08:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17C-102.40

17-01-2026 08:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-188.25

17-01-2026 08:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35H-070.90

17-01-2026 08:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-057.64

17-01-2026 08:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-477.07

17-01-2026 08:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-655.90

17-01-2026 09:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

81H-063.05

17-01-2026 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-073.68

17-01-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-194.05

17-01-2026 09:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-540.84

17-01-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-760.87

17-01-2026 09:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-461.17

17-01-2026 09:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-135.84

18-01-2026 07:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-161.53

18-01-2026 07:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-377.90

18-01-2026 07:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-125.52

18-01-2026 07:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-506.61

18-01-2026 08:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-699.95

18-01-2026 08:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-344.71

18-01-2026 08:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-543.05

18-01-2026 08:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-481.06

18-01-2026 08:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-628.17

18-01-2026 08:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-027.86

18-01-2026 08:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-210.09

18-01-2026 09:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14A-324.60

18-01-2026 09:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14A-511.88

18-01-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-106.30

18-01-2026 09:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-094.73

18-01-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-086.45

18-01-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-037.68

18-01-2026 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-039.62

18-01-2026 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-376.44

19-01-2026 08:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89H-098.82

19-01-2026 08:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-516.84

19-01-2026 08:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-796.81

19-01-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-152.23

19-01-2026 08:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-763.23

19-01-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-620.42

19-01-2026 09:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-001.32

19-01-2026 09:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-510.26

19-01-2026 09:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-047.26

19-01-2026 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-100.24

19-01-2026 10:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-344.47

19-01-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

99A-434.51

19-01-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-692.87

19-01-2026 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-607.50

19-01-2026 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-038.04

19-01-2026 10:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98A-351.42

19-01-2026 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-481.19

19-01-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-173.80

19-01-2026 11:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-313.39

20-01-2026 08:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-522.27

20-01-2026 08:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-857.26

20-01-2026 08:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-644.28

20-01-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-058.77

20-01-2026 08:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-070.43

20-01-2026 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19C-221.07

20-01-2026 09:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51L-215.82

20-01-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-562.81

20-01-2026 09:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-116.98

20-01-2026 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-158.43

20-01-2026 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-223.57

20-01-2026 10:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-653.77

20-01-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-279.09

20-01-2026 10:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-266.14

20-01-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-344.47

21-01-2026 08:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-362.35

21-01-2026 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-727.83

21-01-2026 09:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19A-547.20

21-01-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-364.92

21-01-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-161.21

21-01-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-420.85

21-01-2026 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-075.42

21-01-2026 09:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-261.40

21-01-2026 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-185.81

21-01-2026 10:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-809.99

21-01-2026 10:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-761.40

21-01-2026 10:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51M-231.40

21-01-2026 11:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-492.48

21-01-2026 11:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-504.07

21-01-2026 11:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-779.13

21-01-2026 11:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-109.87

21-01-2026 11:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-957.11

22-01-2026 07:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-058.92

22-01-2026 07:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-141.48

22-01-2026 08:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-074.30

22-01-2026 08:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-356.76

22-01-2026 08:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-788.05

22-01-2026 08:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-168.23

22-01-2026 08:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-182.90

22-01-2026 08:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90C-147.97

22-01-2026 09:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-340.75

22-01-2026 09:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-877.77

22-01-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h

36C-416.30

22-01-2026 09:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-975.65

22-01-2026 09:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-133.31

22-01-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90H-009.99

22-01-2026 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-306.65

22-01-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-477.71

22-01-2026 10:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

74A-224.29

22-01-2026 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-019.15

22-01-2026 10:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-162.09

22-01-2026 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-605.23

22-01-2026 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-329.12

22-01-2026 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-356.10

23-01-2026 11:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37B-016.74

23-01-2026 11:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-375.15

23-01-2026 11:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-743.63

23-01-2026 12:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-124.77

23-01-2026 12:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37F-001.57

23-01-2026 12:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-435.04

23-01-2026 12:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-015.26

23-01-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36CD-00369

23-01-2026 12:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37A-507.45

23-01-2026 12:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

18C-141.75

24-01-2026 08:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-123.88

24-01-2026 08:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-722.45

24-01-2026 08:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-719.33

24-01-2026 08:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-116.28

24-01-2026 08:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29B-419.55

24-01-2026 08:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-175.42

24-01-2026 08:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-375.21

24-01-2026 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-605.20

24-01-2026 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30M-986.96

24-01-2026 09:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-672.53

24-01-2026 09:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-571.09

24-01-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43C-265.03

24-01-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36D-039.37

24-01-2026 09:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-443.84

24-01-2026 09:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90H-050.41

24-01-2026 09:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-875.66

24-01-2026 09:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-948.51

24-01-2026 09:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-791.60

24-01-2026 09:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-620.28

24-01-2026 09:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-714.42

24-01-2026 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-930.87

24-01-2026 10:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-482.29

24-01-2026 10:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-186.61

24-01-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-471.75

24-01-2026 10:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-113.92

24-01-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-879.18

24-01-2026 11:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99A-273.31

24-01-2026 11:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-892.09

24-01-2026 11:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-477.00

25-01-2026 08:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36M-9276

25-01-2026 08:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-246.20

25-01-2026 08:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37A-444.28

25-01-2026 08:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17F-003.00

25-01-2026 08:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-031.91

25-01-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-101.23

25-01-2026 09:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-133.41

25-01-2026 09:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-391.03

25-01-2026 09:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-190.73

25-01-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-588.98

25-01-2026 09:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-830.10

25-01-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30L-846.52

25-01-2026 09:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-951.47

25-01-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-063.72

25-01-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-067.14

25-01-2026 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90H-005.86

25-01-2026 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-041.18

25-01-2026 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-189.43

25-01-2026 10:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-278.02

25-01-2026 10:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-161.12

25-01-2026 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-471.10

25-01-2026 10:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-002.78

26-01-2026 08:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-254.32

26-01-2026 08:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89A-567.35

26-01-2026 08:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29D-040.09

26-01-2026 08:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-893.85

26-01-2026 08:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-674.72

26-01-2026 08:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34C-415.54

26-01-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-412.14

26-01-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-498.45

26-01-2026 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18A-710.27

26-01-2026 10:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-682.27

26-01-2026 10:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-321.22

26-01-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-008.41

26-01-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-099.08

26-01-2026 11:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-930.24

27-01-2026 08:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-662.06

27-01-2026 08:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-573.69

27-01-2026 08:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-356.68

27-01-2026 08:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-501.53

27-01-2026 08:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-750.71

27-01-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-275.68

27-01-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-336.44

27-01-2026 08:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-344.47

27-01-2026 09:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-581.10

27-01-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-794.89

27-01-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-730.48

27-01-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-573.69

27-01-2026 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-357.01

27-01-2026 09:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-999.20

28-01-2026 08:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-514.89

28-01-2026 08:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-519.69

28-01-2026 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-276.98

28-01-2026 09:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-096.65

28-01-2026 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-558.99

28-01-2026 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-144.71

28-01-2026 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-042.80

28-01-2026 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-038.68

28-01-2026 10:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-481.48

28-01-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-798.19

28-01-2026 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-441.29

28-01-2026 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-450.49

29-01-2026 08:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-433.87

29-01-2026 08:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-655.69

29-01-2026 08:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-143.44

29-01-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-182.89

29-01-2026 08:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-567.75

29-01-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-776.03

29-01-2026 08:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99E-004.39

29-01-2026 09:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88A-638.88

29-01-2026 09:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51K-173.79

29-01-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-326.90

29-01-2026 09:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-356.45

29-01-2026 09:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-976.20

29-01-2026 09:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-577.79

29-01-2026 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29C-885.67

29-01-2026 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-027.73

29-01-2026 10:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-316.83

29-01-2026 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-914.88

29-01-2026 10:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98C-347.81

29-01-2026 10:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34A-461.50

29-01-2026 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-114.00

30-01-2026 07:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17C-152.40

30-01-2026 07:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-272.27

30-01-2026 08:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34A-545.37

30-01-2026 08:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18H-053.55

30-01-2026 08:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-258.57

30-01-2026 08:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88C-111.12

30-01-2026 08:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-704.45

30-01-2026 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-277.19

30-01-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-407.89

30-01-2026 09:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90A-127.65

30-01-2026 09:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60C-477.67

30-01-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-979.78

30-01-2026 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-606.67

30-01-2026 09:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-274.01

30-01-2026 10:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-924.79

30-01-2026 10:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-258.57

30-01-2026 10:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-957.41

30-01-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-425.19

30-01-2026 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-548.46

30-01-2026 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-124.88

31-01-2026 08:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-938.63

31-01-2026 08:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-353.63

31-01-2026 08:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-960.70

31-01-2026 08:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-607.61

31-01-2026 08:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-299.63

31-01-2026 08:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88A-193.36

31-01-2026 08:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-218.16

31-01-2026 09:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-338.68

31-01-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-399.82

31-01-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-182.37

31-01-2026 09:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-293.14

31-01-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-939.71

31-01-2026 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A- 43451

31-01-2026 09:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-225.47

31-01-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89A-721.70

31-01-2026 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-035.20

31-01-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-872.16

31-01-2026 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-036.05

31-01-2026 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

  • Tuyến Quốc lộ 47B: 70 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36A-826.91

16-01-2026 08:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-363.09

16-01-2026 08:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36H-101.31

16-01-2026 08:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-888.54

16-01-2026 08:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-393.23

16-01-2026 08:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-342.91

16-01-2026 08:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-095.31

16-01-2026 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-802.89

16-01-2026 09:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-877.16

16-01-2026 09:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-780.06

16-01-2026 09:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-460.81

16-01-2026 09:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-431.39

16-01-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19A-886.47

16-01-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-954.35

16-01-2026 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29B-019.50

16-01-2026 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-184.52

16-01-2026 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-584.41

16-01-2026 15:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-144.38

16-01-2026 16:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-524.92

17-01-2026 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-352.64

17-01-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-253.21

17-01-2026 10:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-641.82

17-01-2026 10:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-489.54

17-01-2026 10:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-210.35

17-01-2026 10:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-554.50

17-01-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-343.27

17-01-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-300.39

17-01-2026 11:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-402.12

17-01-2026 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-378.44

17-01-2026 11:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-153.79

17-01-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-250.42

17-01-2026 11:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17C-053.21

17-01-2026 12:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-197.29

19-01-2026 08:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-082.47

19-01-2026 08:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-506.18

19-01-2026 08:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-955.74

19-01-2026 09:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-123.44

19-01-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-792.19

19-01-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-581.27

19-01-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-128.83

19-01-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-175.82

19-01-2026 09:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

20C-166.60

19-01-2026 09:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-224.17

19-01-2026 09:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-677.84

19-01-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37B-178.93

19-01-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-389.60

19-01-2026 09:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-086.48

19-01-2026 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-962.59

21-01-2026 09:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-601.07

21-01-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-131.08

21-01-2026 10:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-526.32

21-01-2026 10:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-312.72

21-01-2026 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-284.38

21-01-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-274.21

21-01-2026 10:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-744.09

23-01-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-519.73

23-01-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-921.81

23-01-2026 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88C-303.54

23-01-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-279.82

23-01-2026 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-887.70

23-01-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99A-301.84

23-01-2026 10:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-279.82

23-01-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-391.14

23-01-2026 10:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-594.16

23-01-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15H-176.19

23-01-2026 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-161.94

23-01-2026 10:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-477.92

23-01-2026 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-181.56

23-01-2026 10:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-921.81

23-01-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-322.04

23-01-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

  • Tuyến đường Hồ Chí Minh: 75 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36K-199.55

16-01-2026 08:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-137.42

16-01-2026 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-244.41

16-01-2026 09:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-178.76

16-01-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-334.59

16-01-2026 09:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-184.52

16-01-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-174.87

16-01-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-065.63

16-01-2026 15:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-856.77

17-01-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-672.08

17-01-2026 11:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15C-421.26

17-01-2026 12:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-741.39

17-01-2026 12:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-186.52

17-01-2026 12:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-516.57

19-01-2026 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-501.20

19-01-2026 09:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-190.92

19-01-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-133.34

19-01-2026 11:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-394.57

19-01-2026 11:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-822.66

19-01-2026 11:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-244.67

19-01-2026 11:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-500.03

19-01-2026 11:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-693.20

19-01-2026 11:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-002.95

19-01-2026 12:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-010.44

19-01-2026 12:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-188.99

20-01-2026 09:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88A-040.87

20-01-2026 09:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-187.61

20-01-2026 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98C-150.07

20-01-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-567.18

20-01-2026 10:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-572.46

20-01-2026 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-128.71

20-01-2026 10:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-001.02

20-01-2026 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-077.37

20-01-2026 10:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-576.14

20-01-2026 11:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-672.57

20-01-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19A-838.14

20-01-2026 11:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

  • Tuyến Quốc lộ 15: 19 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36B-526.20

16-01-2026 11:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36RM-03474

16-01-2026 11:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-227.69

16-01-2026 11:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36G5-283.43

16-01-2026 12:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-523.77

16-01-2026 13:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-159.72

16-01-2026 13:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14H-049.95

16-01-2026 14:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-381.25

16-01-2026 15:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-724.30

16-01-2026 15:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-162.70

16-01-2026 15:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89A-602.34

16-01-2026 16:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26A-147.83

17-01-2026 15:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-410.79

17-01-2026 15:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-253.77

17-01-2026 15:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18A-196.61

17-01-2026 15:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20A-675.23

17-01-2026 15:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-036.06

17-01-2026 15:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-434.56

20-01-2026 11:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-609.73

20-01-2026 12:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

  • Tuyến Quốc lộ 45: 9 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36A-463.01

24-01-2026 09:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36F-010.60

24-01-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51B-011.08

24-01-2026 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-874.45

25-01-2026 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-830.10

25-01-2026 10:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-348.68

25-01-2026 10:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-386.93

25-01-2026 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-415.95

25-01-2026 11:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-139.68

25-01-2026 11:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

