CSGT cả nước ra quân xử lý nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết

Ngày 17-2, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, đúng 10 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức 17-2), lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường và duy trì chuyên đề này liên tục thường xuyên trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.



Theo đó, trên các tuyến cao tốc từ Bắc vào Nam, lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Phòng 6, Cục CSGT đã chủ động lực lượng, phương tiện và triển khai nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn đúng thời gian đã định. Bước đầu, ghi nhận sơ bộ đa phần người dân đã chấp hành tốt quy định của pháp luật.

Theo Cục CSGT, việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT cùng ra kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Tại Hà Nội, đúng 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT toàn TP đã triển khai các chốt kiểm tra nồng độ cồn trên nhiều địa bàn.

Tại các chốt giao thông lực lượng CSGT thực hiện 1 cách nghiêm túc, người dân cũng đã chấp hành tốt không uống bia rượu khi tham gia giao thông.