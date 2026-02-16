Mức phạt bị tạm giữ phương tiện mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã quy định rõ các trường hợp lực lượng chức năng được quyền tạm giữ phương tiện nhằm ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Việc tạm giữ được thực hiện trước khi ban hành quyết định xử phạt, căn cứ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Các hành vi dẫn đến tạm giữ phương tiện được phân theo từng nhóm đối với ô tô và xe máy, bao gồm vi phạm quy tắc giao thông và vi phạm điều kiện kỹ thuật, giấy tờ của phương tiện.

Đối với xe ô tô

Vi phạm quy tắc giao thông

Người điều khiển ô tô, kể cả các loại xe bốn bánh có gắn động cơ hoặc phương tiện tương tự, có thể bị tạm giữ xe nếu mắc các lỗi sau:

Vi phạm điều kiện của phương tiện

Ngoài lỗi khi tham gia giao thông, ô tô còn bị tạm giữ nếu không đảm bảo các điều kiện pháp lý và kỹ thuật như:

Đối với xe máy

Vi phạm quy tắc giao thông

Người điều khiển mô tô, xe gắn máy và phương tiện tương tự sẽ bị tạm giữ xe nếu vi phạm các lỗi nghiêm trọng như:

Ngoài ra còn có các lỗi:

Buông cả hai tay, nằm trên yên, quay người về phía sau, thay người lái khi xe đang chạy hoặc bịt mắt điều khiển xe.

Điều khiển xe bằng một bánh (đối với xe hai bánh) hoặc chạy hai bánh (đối với xe ba bánh).

Ngồi phía sau vòng tay qua người phía trước để điều khiển xe (trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi).

Tụ tập thành đoàn gây cản trở giao thông.

Liên tục bấm còi, nẹt pô trong khu dân cư hoặc khu vực bệnh viện (trừ xe ưu tiên).

Tái phạm hành vi lạng lách, đánh võng có thể bị tịch thu phương tiện.

Vi phạm về giấy tờ, biển số và nguồn gốc xe