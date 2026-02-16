Xổ số miền Nam ngày 16-2: Trúng độc đắc 6 tỉ đồng, hẹn đại lý qua Tết đổi thưởng

Tối 16-2 (29 tháng Chạp), liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng cho 2 khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 388356) 2 vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 15-2.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

"Còn một khách hàng trúng 3 vé Đà Lạt nhưng hẹn đại lý qua Tết sẽ đổi thưởng" – anh Duy thông tin.

Vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 16-2, giải độc đắc (dãy số 828323) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Tuy nhiên, 48 vé Cà Mau trúng giải an ủi (32 vé trúng 6 triệu đồng/vé và 16 vé trúng 50 triệu đồng/vé) được đại lý vé số Duy bán ra. Sau khi có kết quả xổ số, anh Duy đã đổi thưởng cho khách hàng 992 triệu đồng.

Trước đó, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải nhất 29 tờ vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 14-2.

Ở miền Tây, đại lý vé số Duy là một trong những đại lý thường xuyên bán trúng giải độc đắc và các giải thưởng lớn của các đài thuộc xổ số miền Nam.

Đại lý vé số Duy thường xuyên bán trúng độc đắc và các giải thưởng lớn.

Đại lý vé số Duy tặng gạo cho người nghèo dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐLVS Duy

Bênh cạnh việc kinh doanh, vào dịp lễ, Tết hay ngày rằm, đại lý vé số Duy còn thường xuyên tặng gạo và quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.