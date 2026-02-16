Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thi hành lệnh bắt tạm giam giám đốc La Thế Quang

16-02-2026 - 22:59 PM | Xã hội

Giám đốc La Thế Quang bị cáo buộc lừa đảo đào tạo, làm giả chứng chỉ y khoa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác minh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với La Thế Quang (36 tuổi, trú phường Hòa Khánh) là Giám đốc Công ty TNHH La Hoàng Nhân, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Thi hành lệnh bắt tạm giam giám đốc La Thế Quang- Ảnh 1.

Đối tượng La Thế Quang (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tin tưởng nội dung quảng cáo, 9 học viên đã nộp hồ sơ và đóng học phí với tổng số tiền 99 triệu 500 nghìn đồng, mức thu từ 9 triệu 500 nghìn đồng đến 15 triệu đồng mỗi người.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định giữa Công ty TNHH La Hoàng Nhân và Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác hay liên kết đào tạo nào.

Chương trình đào tạo do Quang tự biên soạn, tự giảng dạy. Để tạo lòng tin, đối tượng đặt mua 9 chứng chỉ giả qua mạng xã hội với giá 2 triệu đồng mỗi chứng chỉ để cấp cho học viên sau khi kết thúc khóa học, qua đó tiếp tục thu hút thêm người đăng ký.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cá nhân là bị hại trong vụ án liên hệ Cơ quan Công an tại địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, trực tiếp gặp Điều tra viên thụ lý Lê Ngọc Minh Hải (số điện thoại 0905.556.606) để được hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

