Thấy dãy số đẹp quá, đại lý vé số giữ lại không bán, bất ngờ trúng 160 tờ: Lĩnh thưởng bao nhiêu?

Một đại lý vé số ở Tây Ninh mới đây đã trúng thưởng ngay giáp Tết khi giữ lại 160 tờ vé số có dãy số rất đẹp: 088888 của đài Bình Dương, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13/2.

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho hay, vì thấy dãy số đẹp nên đại lý quyết định không bán. Sau khi có kết quả, dãy số này đã trúng giải tám, mỗi giải trị giá 100.000 đồng. Như vậy với 160 tờ vé số, đại lý đã nhận số tiền thưởng là 16 triệu đồng.

Thông tin khiến nhiều thích thú, gửi lời chúc mừng đại lý, tuy số tiền không quá lớn song cũng là một sự may mắn ngay trước thềm năm mới.

Tấm vé số mang dãy số đẹp đã trúng giải tám.

Trong khi đó, báo Người Lao Động thông tin, tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp), một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cũng vừa đổi thưởng cho 2 khách hàngp trúng độc đắc, với tấm vé mang dãy số 388356 của đài Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 15/2. Mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Đại lý cho biết thêm, có một khách hàng đã trúng 3 tờ độc đắc của vé số Đà Lạt, nhận giải thưởng 6 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân) song vị khách này hẹn qua Tết sẽ nhận thưởng.