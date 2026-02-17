Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thấy dãy số đẹp quá, đại lý vé số giữ lại không bán, bất ngờ trúng 160 tờ: Lĩnh thưởng bao nhiêu?

17-02-2026 - 10:36 AM | Xã hội

Đại lý đã giữ lại 160 tờ vé số mang dãy số 088888.

Một đại lý vé số ở Tây Ninh mới đây đã trúng thưởng ngay giáp Tết khi giữ lại 160 tờ vé số có dãy số rất đẹp: 088888 của đài Bình Dương, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13/2.

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho hay, vì thấy dãy số đẹp nên đại lý quyết định không bán. Sau khi có kết quả, dãy số này đã trúng giải tám, mỗi giải trị giá 100.000 đồng. Như vậy với 160 tờ vé số, đại lý đã nhận số tiền thưởng là 16 triệu đồng.

Thông tin khiến nhiều thích thú, gửi lời chúc mừng đại lý, tuy số tiền không quá lớn song cũng là một sự may mắn ngay trước thềm năm mới.

Thấy dãy số đẹp quá, đại lý vé số giữ lại không bán, bất ngờ trúng 160 tờ: Lĩnh thưởng bao nhiêu?- Ảnh 1.

Tấm vé số mang dãy số đẹp đã trúng giải tám.

Trong khi đó, báo Người Lao Động thông tin, tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp), một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cũng vừa đổi thưởng cho 2 khách hàngp trúng độc đắc, với tấm vé mang dãy số 388356 của đài Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 15/2. Mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Đại lý cho biết thêm, có một khách hàng đã trúng 3 tờ độc đắc của vé số Đà Lạt, nhận giải thưởng 6 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân) song vị khách này hẹn qua Tết sẽ nhận thưởng.

Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mức phạt bị tạm giữ phương tiện mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt bị tạm giữ phương tiện mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý Nổi bật

Thông tin mới về VNeID có tác động đến hàng triệu người dân

Thông tin mới về VNeID có tác động đến hàng triệu người dân Nổi bật

Thời tiết mùng 1 Tết: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ có nơi nóng trên 35°C

Thời tiết mùng 1 Tết: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ có nơi nóng trên 35°C

09:54 , 17/02/2026
Hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 3 tầng tại TP.HCM, 4 người kịp thoát nạn

Hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 3 tầng tại TP.HCM, 4 người kịp thoát nạn

08:52 , 17/02/2026
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

08:41 , 17/02/2026
Mùng 1 Tết, ra đường vi phạm giao thông có bị xử phạt nặng hơn ngày thường?

Mùng 1 Tết, ra đường vi phạm giao thông có bị xử phạt nặng hơn ngày thường?

08:22 , 17/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên