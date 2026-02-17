Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 3 tầng tại TP.HCM, 4 người kịp thoát nạn

17-02-2026 - 08:52 AM | Xã hội

Tối 29 Tết, hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 3 tầng ở TP.HCM, 4 người trong gia đình kịp thoát ra an toàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 16/2 (29 Tết), ngọn lửa bốc lên từ tầng 3 của căn nhà rộng khoảng 80m² trên đường số 9 phường Thông Tây Hội, TP.HCM.

Một người dân sống đối diện cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người gồm đôi vợ chồng và hai trẻ nhỏ. Phát hiện khói lửa bùng lên từ tầng trên, các thành viên nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn.

Hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 3 tầng tại TP.HCM, 4 người kịp thoát nạn- Ảnh 1.

Lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà 3 tầng. (Ảnh chụp màn hình)

Đám cháy bùng phát mạnh, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực khiến không khí trở nên hỗn loạn. Theo lời người dân, nguyên nhân hỏa hoạn có thể do chập điện làm cháy tấm nệm đang phơi ở tầng trên.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khẩn trương điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Sau gần 10 phút triển khai đội hình, kéo vòi rồng phun nước, đám cháy được khống chế, không để lan xuống các tầng dưới và nhà liền kề.

Đại diện UBND phường Thông Tây Hội cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang phối hợp hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, dọn dẹp hiện trường để kịp ổn định sinh hoạt, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Hoàng Thọ/ VTC News

VTC News

Từ Khóa:
Tối 29 Tết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới về VNeID có tác động đến hàng triệu người dân

Thông tin mới về VNeID có tác động đến hàng triệu người dân Nổi bật

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Không làm điều này trong dịp Tết

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Không làm điều này trong dịp Tết Nổi bật

Mùng 1 Tết, ra đường vi phạm giao thông có bị xử phạt nặng hơn ngày thường?

Mùng 1 Tết, ra đường vi phạm giao thông có bị xử phạt nặng hơn ngày thường?

08:22 , 17/02/2026
Mức phạt bị tạm giữ phương tiện mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt bị tạm giữ phương tiện mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

23:48 , 16/02/2026
Từ 10 giờ ngày mai, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra lỗi vi phạm này, người dân chú ý

Từ 10 giờ ngày mai, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra lỗi vi phạm này, người dân chú ý

23:09 , 16/02/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam giám đốc La Thế Quang

Thi hành lệnh bắt tạm giam giám đốc La Thế Quang

22:59 , 16/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên