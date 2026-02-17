Mùng 1 Tết, ra đường vi phạm giao thông có bị xử phạt nặng hơn ngày thường?

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều người lo lắng liệu vi phạm giao thông mùng 1 Tết có bị xử phạt nặng tay hơn ngày thường không?. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cùng công an các tỉnh, thành phố khẳng định rõ: Mức phạt giữ nguyên theo quy định pháp luật, nhưng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn, không có ngoại lệ ngày lễ.

Cục CSGT: Không tăng mức phạt, nhưng siết chặt kiểm soát từ 10h sáng mùng 1

Lãnh đạo Cục CSGT nhấn mạnh: "Xử phạt vi phạm giao thông mùng 1 Tết theo đúng Nghị định 168/2024/NĐ-CP, không nặng hơn hay nhẹ hơn ngày thường. Tuy nhiên, chúng tôi triển khai đồng loạt từ 10h sáng mùng 1 với tinh thần 'không có vùng cấm, không ngại kiêng ngày Tết'". Toàn quốc lập tổ công tác 3-5 người, kết hợp tuần tra cơ động, kiểm soát cố định và camera AI 24/24h.

Ưu tiên xử lý các hành vi gây tai nạn như nồng độ cồn, quá tốc độ, sai làn đường, nhưng mức phạt không điều chỉnh vì Tết. "Mục tiêu là giảm tai nạn, bảo vệ tính mạng người dân, chứ không phải tăng thu ngân sách", đại diện Cục CSGT giải thích. Năm 2025, dịp Tết Dương lịch đã xử lý hơn 11.500 vụ tại TP.HCM, chứng tỏ quyết liệt tương tự sẽ áp dụng Tết Âm lịch.

Lực lượng công an các tỉnh, thành sẽ tăng cường hoạt động dịp Tết nguyên đán - Ảnh minh họa: CA Hà Nội

Hà Nội và TP.HCM: 100% quân số, xử lý nghiêm không phân biệt ngày lễ

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: "Mùng 1 Tết, lực lượng trực 100%, camera AI không nghỉ, xử phạt đúng mức Nghị định 168 nhưng không khoan nhượng vi phạm nguy hiểm như rượu bia, lạng lách". Một lãnh đạo nhấn mạnh: "Ngày Tết tai nạn dễ tăng do chủ quan, nên chúng tôi tăng tuần tra nhưng phạt theo khung cố định".

Tại TP.HCM, Phòng CSGT xác nhận: "Xử phạt dịp Tết giống ngày thường, nhưng phủ kín camera AI và chốt cố định tại cửa ngõ, cao tốc. Hơn 4.000 vụ nồng độ cồn Tết Dương lịch 2026 là minh chứng". Đại diện cho biết, trừ điểm GPLX và tước quyền sử dụng áp dụng nghiêm, bất kể mùng 1 hay ngày thường.

Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định vi phạm mùng 1 Tết bị xử lý ngay tại chỗ hoặc phạt nguội, mức phạt theo Nghị định 168 không thay đổi.

Trung tá Nguyễn Văn Xuân, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương cho biết: "Trong công tác tuần tra, kiểm soát chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn, không có trường hợp ngoại lệ, và không có cái sự can thiệp của bất cứ cá nhân, tổ chức nào".

Mức phạt nồng độ cồn theo Nghị định 168