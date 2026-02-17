Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi tiết DANH SÁCH 864 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI

17-02-2026 - 13:15 PM | Xã hội

Toàn văn Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách 864 người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI.

Công bố danh sách 864 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, vừa ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI theo từng đơn vị trong cả nước.

Theo Nghị quyết, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị: Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu: Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban bầu cử, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan ở Trung ương, địa phương và cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mức phạt bị tạm giữ phương tiện mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt bị tạm giữ phương tiện mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý Nổi bật

Thông tin mới về VNeID có tác động đến hàng triệu người dân

Thông tin mới về VNeID có tác động đến hàng triệu người dân Nổi bật

Quy định mới về rút BHXH một lần: Điều người ngoài 40 tuổi cần đặc biệt chú ý

Quy định mới về rút BHXH một lần: Điều người ngoài 40 tuổi cần đặc biệt chú ý

11:52 , 17/02/2026
Thấy dãy số đẹp quá, đại lý vé số giữ lại không bán, bất ngờ trúng 160 tờ: Lĩnh thưởng bao nhiêu?

Thấy dãy số đẹp quá, đại lý vé số giữ lại không bán, bất ngờ trúng 160 tờ: Lĩnh thưởng bao nhiêu?

10:36 , 17/02/2026
Thời tiết mùng 1 Tết: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ có nơi nóng trên 35°C

Thời tiết mùng 1 Tết: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ có nơi nóng trên 35°C

09:54 , 17/02/2026
Hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 3 tầng tại TP.HCM, 4 người kịp thoát nạn

Hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 3 tầng tại TP.HCM, 4 người kịp thoát nạn

08:52 , 17/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên