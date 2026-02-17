Chùm ảnh: CSGT tại Hà Nội ra quân đo nồng độ cồn từ 10h sáng Mùng 1 Tết

Tối 16/2, Cục Cảnh sát giao thông phát đi thông báo từ 10h sáng mai (mùng 1 Tết Bính Ngọ), cảnh sát giao thông sẽ đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Cơ quan này cho biết đây là mệnh lệnh của thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Phạm vi kiểm soát được thực hiện trên toàn quốc. Đây đồng thời là một trong các nhiệm vụ trong tổng thể kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.

10h sáng mùng 1, lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực Hồ Gươm.

Từng phương tiện được dừng kiểm tra theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch.

Sự hiện diện của CSGT trên phố ngày đầu năm góp phần giữ nhịp giao thông an toàn, trật tự.

Quá trình kiểm soát được thực hiện quyết liệt, xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết".

Ghi nhận trong sáng mùng 1, lực lượng CSGT tại Hà Nội đã tổ chức kiểm tra nồng độ cồn tại một số tuyến phố trung tâm. Khoảng 10h, một tổ công tác lập chốt tại khu vực Hồ Gươm, tiến hành dừng phương tiện theo đúng quy trình.

Trong không khí đầu năm còn khá thưa vắng phương tiện, đa số người dân được kiểm tra đều hợp tác, chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn. Chỉ một số ít trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử lý theo quy định. Hoạt động kiểm tra diễn ra trật tự, công khai, góp phần giữ gìn an toàn giao thông ngay từ những giờ đầu tiên của năm mới.

Buổi sáng đầu năm mới, phố yên bình và lực lượng chức năng vẫn âm thầm giữ gìn trật tự cho người dân du xuân.

Tết vẫn là Tết, nhưng nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông không có ngày nghỉ.