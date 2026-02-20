Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng Nguyễn Thị Trang SN 1993

20-02-2026 - 18:59 PM | Xã hội

Trước đó, cảnh sát phát hiện tại cửa hàng của Trang đang đóng hộp, gói các loại thực phẩm khô: thịt bò, gà, mít sấy, ô mai... không rõ nguồn gốc.

Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Liên (sinh năm 1994; trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1993; trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng Nguyễn Thị Trang SN 1993- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thị Trang tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Trước đó, thực hiện kế hoạch Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán năm 2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện tài khoản facebook "Baloxinh" có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. 

Ngày 21/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ tại cửa hàng "Balo xinh" thuộc phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn khi đang đóng hộp, gói các loại thực phẩm khô: thịt bò, gà, mít sấy, ô mai... dán nhãn mác in tên các cơ sở sản xuất ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau và nguyên liệu, tem, nhãn mác, công cụ đóng gói, toàn bộ hàng hóa đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tổng trị giá hàng hoá hơn 100 triệu đồng.

Điều tra mở rộng, xác định Hoàng Thị Liên mua nguyên liệu, tem nhãn của đối tượng Nguyễn Thị Trang để đóng gói hàng giả bán dịp Tết nguyên đán năm 2026, đã bán cho khoảng 30 người với hơn 100 sản phẩm.

Cơ quan Công an khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, khi phát hiện các loại hàng hoá không đảm bảo hoặc nghi vấn giả nơi sản xuất, kinh doanh thì cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để làm rõ, xử lý.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Đại gia" Trương Nhật Phương khai gì sau khi lừa hàng trăm phụ nữ "quan hệ" và quay clip?

"Đại gia" Trương Nhật Phương khai gì sau khi lừa hàng trăm phụ nữ "quan hệ" và quay clip? Nổi bật

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý Nổi bật

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào, rét đậm

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào, rét đậm

18:27 , 20/02/2026
Xổ số miền Nam: 3 giải độc đắc vé số Xuân cùng trúng ở TPHCM

Xổ số miền Nam: 3 giải độc đắc vé số Xuân cùng trúng ở TPHCM

16:20 , 20/02/2026
Lê Trọng Minh Khang SN 2004 bị bắt khi về quê chơi tết

Lê Trọng Minh Khang SN 2004 bị bắt khi về quê chơi tết

15:49 , 20/02/2026
Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết

15:18 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên