Các chủ xe ô tô, xe máy biển số sau đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Quá thời hạn, nếu chủ phương tiện không đến giải quyết phạt nguội, Công an sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông bị ghi hình qua hệ thống camera giám sát từ ngày 29/01 đến 12/02/2026.
Các lỗi vi phạm phạt nguội đối với nhóm hành vi “Không thắt dây an toàn” và “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại/thiết bị điện tử.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|
STT
|
Phương tiện,
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
Ô tô
36H-072.99
|
29/01/2026 14:19:45
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
2
|
Ô tô
36A-192.25
|
29/01/2026 15:08:05
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
3
|
Ô tô
36A-287.75
|
29/01/2026 15:13:53
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
4
|
Ô tô
30B-093.99
|
29/01/2026 15:22:27
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
5
|
Ô tô
36A-954.08
|
29/01/2026 15:28:42
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
6
|
Ô tô
36D-027.50
|
29/01/2026 15:34:57
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
7
|
Ô tô
50CD-003.68
|
29/01/2026 15:35:38
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
8
|
Ô tô
36K-315.51
|
29/01/2026 15:59:43
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
9
|
Ô tô
36D-011.56
|
29/01/2026 16:44:34
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
10
|
Ô tô
36A-012.24
|
29/01/2026 17:03:26
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
11
|
Ô tô
36A-287.75
|
29/01/2026 17:28:54
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
12
|
Ô tô
36K-221.84
|
30/01/2026 09:25:01
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
13
|
Ô tô
36K-156.88
|
30/01/2026 14:01:51
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
14
|
Ô tô
36A-862.02
|
30/01/2026 14:07:34
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
15
|
Ô tô
36C-342.17
|
30/01/2026 14:11:11
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
16
|
Ô tô
36A-733.05
|
30/01/2026 15:29:45
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
17
|
Ô tô
30H-394.23
|
30/01/2026 15:48:53
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
18
|
Ô tô
36A-895.10
|
30/01/2026 16:51:55
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
19
|
Ô tô
51C-869.11
|
31/01/2026 07:17:34
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
20
|
Ô tô
36A-231.98
|
31/01/2026 07:40:03
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
21
|
Ô tô
36A-895.23
|
31/01/2026 08:28:01
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
22
|
Ô tô
36A-495.59
|
31/01/2026 14:57:00
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
23
|
Ô tô
36K-055.82
|
31/01/2026 14:58:18
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
24
|
Ô tô
36A-865.38
|
31/01/2026 21:17:31
|
Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
|
25
|
Ô tô
36A-986.82
|
01/02/2026 08:24:07
|
Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
|
26
|
Ô tô
36C-077.24
|
01/02/2026 08:58:08
|
Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
|
27
|
Ô tô
36A-760.93
|
01/02/2026 09:54:17
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
|
28
|
Ô tô
30A-835.19
|
01/02/2026 12:42:26
|
Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
|
29
|
Ô tô
36K-005.37
|
01/02/2026 17:03:57
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
30
|
Ô tô
36B-173.67
|
01/02/2026 18:01:22
|
Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
|
31
|
Ô tô
30K-415.67
|
02/02/2026 12:56:41
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
32
|
Ô tô
36A-305.78
|
02/02/2026 12:59:50
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
33
|
Ô tô
36A-954.03
|
05/02/2026 15:39:02
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
|
34
|
Ô tô
36K-484.49
|
05/02/2026 16:12:15
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
35
|
Ô tô
29A-815.62
|
05/02/2026 16:23:33
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
36
|
Ô tô
36N-4439
|
05/02/2026 16:41:11
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
37
|
Ô tô
36A-269.02
|
05/02/2026 17:25:38
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe
|
38
|
Ô tô
36N-1413
|
05/02/2026 17:32:58
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
39
|
Ô tô
36A-160.55
|
06/02/2026 06:49:44
|
Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
|
40
|
Ô tô
30H-394.23
|
07/02/2026 08:20:34
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
41
|
Ô tô
36C-505.01
|
07/02/2026 15:41:43
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
42
|
Ô tô
36A-683.38
|
07/02/2026 16:25:16
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
43
|
Ô tô
29A-779.56
|
07/02/2026 16:27:15
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
44
|
Ô tô
29V-3665
|
07/02/2026 16:36:05
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
45
|
Mô tô
|
11/02/2026 13:19:45
|
Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
|
46
|
Ô tô
36A-113.12
|
12/02/2026 08:52:22
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
47
|
Ô tô
36C-427.98
|
12/02/2026 08:57:54
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
48
|
Ô tô
36A-311.10
|
12/02/2026 14:34:12
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
49
|
Mô tô
|
12/02/2026 14:40:15
|
Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
50
|
Ô tô
30G-914.17
|
12/02/2026 14:54:02
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
51
|
Ô tô
30G-965.88
|
12/02/2026 16:03:48
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
52
|
Ô tô
36K-555.91
|
12/02/2026 16:04:08
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
53
|
Ô tô
36K-236.51
|
12/02/2026 16:13:57
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
54
|
Ô tô
36A-266.08
|
12/02/2026 16:16:09
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
55
|
Ô tô
36A-932.56
|
12/02/2026 16:27:12
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
56
|
Ô tô
36A-782.56
|
12/02/2026 17:00:52
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
57
|
Ô tô
30A-871.75
|
12/02/2026 17:07:06
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
58
|
Ô tô
36H-198.01
|
12/02/2026 17:20:45
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
59
|
Mô tô
|
12/02/2026 20:52:17
|
Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
