Uống rượu bia tối 30 Tết, sáng mùng 1 lái xe: Có bị xử phạt nguội theo Nghị định 168 không?

16-02-2026 - 16:59 PM | Xã hội

Việc điều chỉnh cách ứng xử cho phù hợp không có nghĩa là xóa bỏ truyền thống. Tết sẽ không còn vui nếu chúng ta ra đường mà không an toàn trở về.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều tài xế đặt câu hỏi liệu uống rượu bia tối giao thừa thì sáng mùng 1 lái xe đi chúc Tết có bị phạt nồng độ cồn không?

Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT, Bộ Công an) khẳng định rõ: Có, nếu kết quả đo nồng độ cồn vượt ngưỡng quy định pháp luật.

Cụ thể, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh: "Cơ quan chức năng không cấm người dân uống rượu, bia ngày Tết. Tuy nhiên, lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn là hành vi nguy hiểm và không được phép".

Việc điều chỉnh cách ứng xử cho phù hợp không có nghĩa là xóa bỏ truyền thống. Tết sẽ không còn vui nếu chúng ta ra đường mà không an toàn trở về", đại diện Cục CSGT giải thích và nhấn mạnh việc xử lý trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết". Hệ thống camera trên cao tốc và đường trục địa phương hoạt động 24/24h, bao gồm camera AI mới, "không ngủ và luôn xuyên Tết".

Uống rượu bia tối 30 Tết, sáng mùng 1 lái xe: Có bị xử phạt nguội theo Nghị định 168 không?- Ảnh 1.

CSGT Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến giao thông - Ảnh: Bộ Công an

CSGT sẽ tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: sử dụng chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng.

Việc tuần tra, kiểm soát sẽ diễn ra trên hầu khắp tuyến đường. Các tổ công tác gồm 3-5 cán bộ, chiến sĩ, sẽ kết hợp hóa trang với công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24h với 4 ca trực mỗi ngày. Các địa phương bố trí lực lượng so le nhằm bảo đảm hiệu quả kiểm soát, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống địa bàn.

Năm 2025, CSGT xử lý hơn 630.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, dịp Tết Dương lịch đầu năm đã phạt gần 3.000 vụ.

Mức phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 168

Từ ngày 01/01/2025 (theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP), vi phạm nồng độ cồn bị phạt nặng, trừ điểm hoặc tước GPLX lên tới 24 tháng, cao nhất 40 triệu đồng với ô tô và 10 triệu đồng với xe máy.

Cụ thể mức phạt như sau:

Uống rượu bia tối 30 Tết, sáng mùng 1 lái xe: Có bị xử phạt nguội theo Nghị định 168 không?- Ảnh 2.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

