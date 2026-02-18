Từ 1/3/2026, CSGT mạnh tay phạt 6 lỗi vi phạm này, tài xế và chủ xe cần biết ngay kẻo mất tiền

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Nghị định số 336/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực. Bắt đầu từ ngày 1/3/2026, hàng loạt quy định mới sẽ được áp dụng nhằm siết chặt quản lý các loại hình vận tải, từ taxi truyền thống, xe công nghệ cho đến dịch vụ cho thuê xe tự lái. Đây là thông tin quan trọng mà mọi tài xế và đơn vị kinh doanh vận tải cần cập nhật ngay lập tức để tránh những khoản phạt nặng không đáng có.

Nhóm hành vi đầu tiên bị đưa vào tầm ngắm và xử lý nghiêm khắc liên quan đến sự minh bạch trong cước phí taxi. Cụ thể, tài xế sẽ đối mặt với mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng nếu cố tình không sử dụng đồng hồ tính tiền, không lắp đặt thiết bị này theo quy định hoặc có hành vi can thiệp làm sai lệch chỉ số cước để "móc túi" khách hàng. Quy định này cũng áp dụng triệt để với các lái xe sử dụng phần mềm tính tiền nhưng không kết nối trực tiếp với hành khách hoặc thu giá cao hơn mức đã đăng ký. Đáng chú ý, ngoài việc nộp phạt hành chính, tài xế vi phạm còn buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền thu lợi bất chính cho khách hàng.

Bên cạnh đó, nghị định mới cũng đặt ra giới hạn cứng về loại phương tiện được phép kinh doanh taxi. Các trường hợp sử dụng xe chở người từ 8 chỗ trở lên (không tính ghế lái) để hoạt động taxi sẽ bị phạt nặng từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngay cả khi chủ xe cố tình cải tạo xe trên 8 chỗ xuống dưới 8 chỗ để lách luật, hành vi này vẫn bị cấm và xử lý nghiêm. Đồng thời, các đơn vị vận tải nếu không bố trí người điều hành đủ năng lực hoặc sử dụng phương tiện không hợp pháp để kinh doanh cũng sẽ chịu chung khung hình phạt này.

Đối với các vi phạm trong khâu quản lý và điều hành vận tải, mức chế tài được nâng lên rất cao, dao động từ 12 đến 16 triệu đồng. Các lỗi vi phạm thuộc nhóm này bao gồm: kinh doanh sai hình thức đã đăng ký, tổ chức điểm đón trả khách trái phép ("bến cóc, xe dù"), không cung cấp hóa đơn điện tử hoặc sử dụng hợp đồng điện tử không đạt chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt, việc để cho cá nhân hoặc tổ chức không có giấy phép kinh doanh vận tải tham gia vào khâu điều hành hay quyết định giá cước cũng sẽ bị xử lý mạnh tay.

Cuối cùng, lĩnh vực cho thuê xe tự lái cũng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định 336/2025 với mức phạt kỷ lục có thể lên tới 30 triệu đồng cho các vi phạm nghiêm trọng. Với thời điểm áp dụng là ngày 1/3/2026 đang đến rất gần, người dân và đặc biệt là cánh tài xế cần chủ động rà soát lại phương tiện và quy trình hoạt động của mình để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật.