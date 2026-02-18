Lịch nghỉ chính thức dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, 30/4 - 1/5 và Quốc khánh: Số ngày nghỉ cụ thể ra sao?

Báo Lao động cho hay, theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Bộ Nội vụ đã có thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2026, Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán), nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, và các ngày lễ, Tết khác trong năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo TPO, bên cạnh kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày và Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liền, còn 3 kỳ nghỉ lễ kéo dài như sau:

Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 3 ngày

Năm 2026, ngày Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (26/4 Dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4).

Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25/4 đến hết thứ hai 27/4.

Dịp 30/4 và 1/5: Nghỉ 4 ngày

Hai ngày lễ lớn là 30/4 và 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Ảnh: Viết Thanh

Quốc khánh 2026: Nghỉ 5 ngày

Dịp Quốc khánh 2/9 năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm 1/9 (ngày liền kề trước) và chính lễ 2/9. Văn bản của Bộ Nội vụ thông báo hoán đổi ngày làm việc thứ hai (31/8) sang thứ bảy (22/8).

Như vậy, tính cả ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày liên tục, từ 29/8 đến hết 2/9. Với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền trước hoặc sau.

Ngoài ra, theo Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa. Năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào thứ ba.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026 tăng lên 26 ngày, gồm nghỉ chính thức và nghỉ cuối tuần, hoán đổi.