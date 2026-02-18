Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thời

18-02-2026 - 12:27 PM | Xã hội

Chiều mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2) một cháu bé sinh non mới hơn 1 tháng tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch trên đường đi điều trị. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Theo thông tin từ fanpage của Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 15h ngày 17/02, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 21B, khu vực nút giao Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Trung tá Phạm Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ một gia đình đang đưa con nhỏ đi chữa bệnh.

Gia đình anh Đỗ Danh Nhân và chị Phạm Thị Hồng Nhung, trú tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình, đang trên đường đưa con là bé Đỗ T.C, sinh non, mới gần 2 tháng tuổi, lên Hà Nội điều trị thì cháu bất ngờ có biểu hiện tím tái, sức khỏe chuyển biến xấu khi đến gần khu vực nói trên.

Trong tình huống cấp bách, gia đình đã nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ đưa cháu vào cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Phạm Anh Tuấn đã nhanh chóng sử dụng xe tuần tra chuyên dụng của CSGT, hỗ trợ đưa gia đình cùng cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nam trong thời gian sớm nhất.

Tại đây, các y bác sĩ trực cấp cứu đã khẩn trương tiếp nhận và tiến hành các biện pháp chuyên môn để cứu chữa. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, bé T.C đã qua cơn nguy kịch.

Gia đình cháu bé sau đó đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã kịp thời hỗ trợ trong thời khắc sinh tử, giúp cháu bé được cứu chữa đúng lúc.

Theo Phạm Trang

Phụ nữ mới

