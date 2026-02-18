Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CLIP: CSGT Nam Sài Gòn xuyên đêm xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn

18-02-2026 - 10:25 AM | Xã hội

Trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, lực lượng CSGT Nam Sài Gòn đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.

Trong đêm 17-2, rạng sáng 18-2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Bính Ngọ), Đội CSGT Nam Sài Gòn (TPHCM) đồng loạt ra quân triển khai chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn tại các phường trung tâm, khu vực trọng điểm du lịch nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong ngày đầu năm mới.

Theo đó, các tổ công tác phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự và Đội an ninh trật tự cơ sở tổ chức tuần tra lưu động, lập chốt kiểm tra trên nhiều tuyến đường có mật độ phương tiện cao như Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu, Hạ Long, Quang Trung, Thống Nhất, Nguyễn An Ninh… (phường Vũng Tàu). Đây đều là những trục giao thông chính, tập trung đông người dân và du khách vui xuân, tham quan.

Đội CSGT Nam Sài Gòn kiểm tra nồng độ cồn của các tài xế

Việc kiểm tra được thực hiện công khai, đúng quy trình, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Trong ngày đầu triển khai, nhiều trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, xử lý nghiêm.

Theo báo cáo nhanh, từ sáng sớm đến 20 giờ 30 phút mùng 1 Tết, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt hành chính 32 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn. Các trường hợp này đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Việc kiểm tra được thực hiện xuyên Tết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách

Song song với chuyên đề nồng độ cồn, các tổ công tác cũng tăng cường tuần tra, xử lý các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường… Lực lượng chức năng đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông để bảo đảm một mùa Tết an toàn, văn minh.

Theo Ngọc Giang

Người lao động

