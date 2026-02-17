Bắt tạm giam cô gái trẻ Phạm Ngọc Mỹ Tiên

Ngày 16/2, Phạm Ngọc Mỹ Tiên, 28 tuổi bị Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã đưa bị can trở lại hiện trường, buộc tẩy rửa, lau chùi những vết sơn do mình gây ra, thông tin này được đăng tải trên báo VnExpress.

Phạm Ngọc Mỹ Tiên bị cảnh sát yêu cầu lau các vết sơn (Ảnh: VTC News).

Tờ VTC News dẫn kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho biết, mâu thuẫn giữa Tiên và bạn trai cũ là anh T.A.P. (27 tuổi) phát sinh từ tháng 12/2025 do chuyện tình cảm. Cho rằng người yêu cũ có lỗi với mình, Tiên nảy sinh ý định tạt sơn vào nhà anh P. để trả thù.

Để thực hiện ý định, vào đêm 12/2 (tức 25 Tết), Tiên rủ một người quen 14 tuổi tên Ph. đi mua sơn. Ban đầu, Tiên chọn mua một thùng sơn màu xanh và một thùng màu đen với giá 470 nghìn đồng tại một cửa hàng đồ điện, xây dựng. Ngay sau đó, Tiên cùng Ph. đi bộ đến địa chỉ nhà anh P để khảo sát thực tế.

Tại đây, nhận thấy bộ cửa chính của nhà anh P. vốn đã có màu đen, Tiên lo ngại nếu dùng sơn đen tạt vào sẽ không gây được sự chú ý và không đạt được mục đích làm xấu diện mạo căn nhà. Tiên sau đó cùng Ph. quay lại cửa hàng cũ để đổi sang hai thùng sơn màu vàng và màu đỏ.

Theo lời khai của Tiên, việc chọn hai màu sắc này là để các vết bẩn trở nên "nổi" hơn, gây thiệt hại thẩm mỹ nặng nề nhất cho nhà người yêu cũ.

Bị can Tiên (Ảnh: Pháp luật TPHCM).

Sau khi chuẩn bị xong "công cụ", Tiên về nhà thay quần áo kín, đeo khẩu trang màu đen, đội mũ để tránh bị nhận diện qua camera rồi quay lại khu vực gây án.

Đến 0 giờ 35 ngày 13/2 (26 tết), Tiên mang theo 2 thùng sơn đến trước nhà của anh P., tạt thẳng vào bộ cửa chính 4 cánh và thềm nhà. Sơn văng tung tóe từ sân ra đến tận lòng đường.

Chưa dừng lại, Tiên tiếp tục vòng ra hẻm bên hông, dùng sơn đỏ tạt vào cửa kéo phía sau và bờ tường nhà người yêu cũ.

Sau khi tạt sơn xong, Tiên để lại 2 thùng sơn và rời khỏi khu vực phi tang bộ quần áo, khẩu trang, nón mặc lúc tạt sơn để tránh bị công an phát hiện. Đến 3 giờ cùng ngày, Tiên trốn về quê ăn tết ở tỉnh Vĩnh Long, thông tin này được thuật lại trên tờ Thanh niên.

Tiếp đó, theo thông tin trên tờ VTC News, tối 13/2, khoảng 12 giờ sau khi tiếp nhận trình báo, trinh sát bắt giữ Phạm Ngọc Mỹ Tiên tại quê nhà và di lý về TP.HCM phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Tiên thừa nhận toàn bộ hành vi. Kết luận định giá tài sản xác định thiệt hại hơn 22 triệu đồng.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi, Cơ quan CSĐT hoàn tất hồ sơ, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tiên để tiếp tục điều tra, xử lý.