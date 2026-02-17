Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất ngờ với 3 giải độc đắc của xổ số miền Nam ngày mùng 1 Tết

17-02-2026 - 22:11 PM | Xã hội

Giải độc đắc của vé số thuộc xổ số miền Nam ngày mùng 1 Tết là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu đang gây bất ngờ sau khi kết quả được công bố

Chiều 17-2 (mùng 1 Tết), sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số và khách hàng tỏ ra rất bất ngờ với giải độc đắc của vé số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Bất ngờ với giải độc đắc xổ số miền Nam năm 2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày mùng 1 Tết. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng chiều 17-2, giải độc đắc (dãy số 144726) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, chủ nhân trúng giải an ủi vé số Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Hải Diệu ở phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai để đổi thưởng. Trong khi đó, khách hàng may mắn trúng độc đắc 32 tỉ đồng vé số Vũng Tàu vẫn chưa lộ diện.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Vũng Tàu, giải độc đắc (dãy số 078896) được các đại lý vé số xác định trúng tại TPHCM. Hiện, chỉ mới có những khách hàng trúng giải an ủi 16 vé Bến Tre đã đến đại lý vé số Ngọc Yến ở phường Bình Trị Động, TPHCM để đổi thưởng. Còn chủ nhân trúng độc đắc 16 vé Bến Tre vẫn đang "im hơi lặng tiếng".

Vé số Bạc Liêu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Vũng Tàu, giải độc đắc (dãy số 749597) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng. Đối với giải an ủi của vé số Bạc Liêu, khách hàng may mắn đã đến đổi thưởng tại đại lý vé số Hoanh Lan ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Bất ngờ với giải độc đắc xổ số miền Nam năm 2026 - Ảnh 3.

Khách hàng trúng an ủi vé số Bến Tre đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Ngọc Yến

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 841500) của vé số Bạc Liêu trúng tại An Giang; còn giải độc đắc (dãy số 879095) của vé số Vung Tàu cũng trúng tại Đồng Nai. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 961443) của vé số Bến Tre đến nay vẫn chưa tìm thấy người trúng.

Theo Thu Tâm

Người lao động

