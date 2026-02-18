Cập nhật thời tiết mùng 2 Tết: Không khí lạnh phủ khắp miền Bắc, Hà Nội mưa nhỏ, trời rét

Trong 24 giờ qua, khối không khí lạnh đã tác động đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ, khiến nhiệt độ giảm từ 2 đến 4 độ C, kèm theo mưa nhỏ vài nơi.

Dự báo trong ngày và đêm 18/02, không khí lạnh sẽ tiếp tục lan sang các địa phương còn lại thuộc Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ ngày 18 đến 19/02, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trong hai ngày mùng 2 đến mùng 3 Tết, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16 đến 19 độ C, riêng vùng núi có nơi xuống dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, từ ngày 18 đến 19/02, thời tiết có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 19 độ C.

Ảnh: Xuân Hoàng

Trên biển, không khí lạnh gây gió mạnh và sóng lớn ở nhiều khu vực.

Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao từ 3 đến 5 mét.

Từ ngày 18/02, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao từ 2,5 đến 3,5 mét.

Theo cơ quan khí tượng, khả năng xuất hiện các loại hình thiên tai đi kèm trong đợt không khí lạnh này là thấp. Tuy nhiên, gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản.

Người dân và ngư dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh gió mạnh và biển động để đảm bảo an toàn trong dịp Tết.