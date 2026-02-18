Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật thời tiết mùng 2 Tết: Không khí lạnh phủ khắp miền Bắc, Hà Nội mưa nhỏ, trời rét

18-02-2026 - 10:36 AM | Xã hội

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/02 (mùng 2 Tết), không khí lạnh đã và đang tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Trung, gây mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm rõ rệt so với những ngày trước đó.

Trong 24 giờ qua, khối không khí lạnh đã tác động đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ, khiến nhiệt độ giảm từ 2 đến 4 độ C, kèm theo mưa nhỏ vài nơi.

Dự báo trong ngày và đêm 18/02, không khí lạnh sẽ tiếp tục lan sang các địa phương còn lại thuộc Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ ngày 18 đến 19/02, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trong hai ngày mùng 2 đến mùng 3 Tết, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16 đến 19 độ C, riêng vùng núi có nơi xuống dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, từ ngày 18 đến 19/02, thời tiết có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 19 độ C.

Cập nhật thời tiết mùng 2 Tết: Không khí lạnh phủ khắp miền Bắc, Hà Nội mưa nhỏ, trời rét- Ảnh 1.

Ảnh: Xuân Hoàng

Trên biển, không khí lạnh gây gió mạnh và sóng lớn ở nhiều khu vực.

Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao từ 3 đến 5 mét.

Từ ngày 18/02, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao từ 2,5 đến 3,5 mét.

Theo cơ quan khí tượng, khả năng xuất hiện các loại hình thiên tai đi kèm trong đợt không khí lạnh này là thấp. Tuy nhiên, gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản.

Người dân và ngư dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh gió mạnh và biển động để đảm bảo an toàn trong dịp Tết.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thấy dãy số đẹp quá, đại lý vé số giữ lại không bán, bất ngờ trúng 160 tờ: Lĩnh thưởng bao nhiêu?

Thấy dãy số đẹp quá, đại lý vé số giữ lại không bán, bất ngờ trúng 160 tờ: Lĩnh thưởng bao nhiêu? Nổi bật

Thông tin mới về VNeID có tác động đến hàng triệu người dân

Thông tin mới về VNeID có tác động đến hàng triệu người dân Nổi bật

CLIP: CSGT Nam Sài Gòn xuyên đêm xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn

CLIP: CSGT Nam Sài Gòn xuyên đêm xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn

10:25 , 18/02/2026
Dự báo thời tiết mùng 2 Tết: Hà Nội mưa rét, TP.HCM nắng nóng cục bộ

Dự báo thời tiết mùng 2 Tết: Hà Nội mưa rét, TP.HCM nắng nóng cục bộ

07:59 , 18/02/2026
Xổ số miền Nam: 6 giải độc đắc vé số Xuân bất ngờ cùng trúng tại TPHCM

Xổ số miền Nam: 6 giải độc đắc vé số Xuân bất ngờ cùng trúng tại TPHCM

07:43 , 18/02/2026
Bất ngờ với 3 giải độc đắc của xổ số miền Nam ngày mùng 1 Tết

Bất ngờ với 3 giải độc đắc của xổ số miền Nam ngày mùng 1 Tết

22:11 , 17/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên