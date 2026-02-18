Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang
18-02-2026 - 13:54 PM |
Xã hội
Sáng mùng 2 Tết, trong khi khu vực trung tâm thành phố thông thoáng, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch – Pháp Vân) lại ùn ứ cục bộ. Dòng xe dồn về cửa ngõ phía Nam tăng cao khiến việc đi lại khó khăn hơn.
Từ sáng sớm, lượng phương tiện tăng nhanh theo hướng từ phía Tây và Bắc thành phố về các cửa ngõ phía Nam. Đoạn từ khu vực Mai Dịch đến nút giao Pháp Vân xuất hiện tình trạng xe nối đuôi, di chuyển chậm. Có thời điểm các phương tiện phải nhích từng đoạn ngắn do mật độ dồn về cao.
Một số tài xế cho biết mất thêm 15-20 phút để qua đoạn ùn ứ so với ngày thường. Lưu lượng tăng chủ yếu là ôtô cá nhân và xe khách liên tỉnh, người dân tranh thủ về quê, du xuân hoặc di chuyển tới các bến xe trong ngày nghỉ Tết.
Trong khi đó, khu vực nội đô như quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa khá thông thoáng. Các trục chính như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Giải Phóng ít phương tiện, xe cộ lưu thông ổn định. Nhiều ngã tư không xảy ra xung đột giao thông, không cần điều tiết.
Một số tuyến phố phục vụ du xuân đông người đi bộ nhưng không xảy ra ùn tắc.
Tại các tuyến kết nối với vành đai như đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Giải Phóng, lưu lượng phương tiện tăng nhưng vẫn duy trì di chuyển. Các bến xe lớn khu vực cửa ngõ phía Nam ghi nhận lượng khách đông hơn ngày mùng 1.
Giao thông trái chiều trên vành đai 3 trên cao.
Dự báo từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, lượng phương tiện có thể tiếp tục tăng do nhu cầu đi lễ chùa, tham quan và di chuyển liên tỉnh. Đặc biệt, thời điểm kết thúc kỳ nghỉ, các tuyến cửa ngõ và vành đai nhiều khả năng chịu áp lực lớn khi người dân quay lại Thủ đô làm việc, học tập.
