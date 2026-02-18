Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang

18-02-2026 - 13:54 PM | Xã hội

Sáng mùng 2 Tết, trong khi khu vực trung tâm thành phố thông thoáng, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch – Pháp Vân) lại ùn ứ cục bộ. Dòng xe dồn về cửa ngõ phía Nam tăng cao khiến việc đi lại khó khăn hơn.

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang- Ảnh 1.

Từ sáng sớm, lượng phương tiện tăng nhanh theo hướng từ phía Tây và Bắc thành phố về các cửa ngõ phía Nam. Đoạn từ khu vực Mai Dịch đến nút giao Pháp Vân xuất hiện tình trạng xe nối đuôi, di chuyển chậm. Có thời điểm các phương tiện phải nhích từng đoạn ngắn do mật độ dồn về cao.

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang- Ảnh 2.

Một số tài xế cho biết mất thêm 15-20 phút để qua đoạn ùn ứ so với ngày thường. Lưu lượng tăng chủ yếu là ôtô cá nhân và xe khách liên tỉnh, người dân tranh thủ về quê, du xuân hoặc di chuyển tới các bến xe trong ngày nghỉ Tết.

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang- Ảnh 3.

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang- Ảnh 4.

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang- Ảnh 5.

Trong khi đó, khu vực nội đô như quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa khá thông thoáng. Các trục chính như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Giải Phóng ít phương tiện, xe cộ lưu thông ổn định. Nhiều ngã tư không xảy ra xung đột giao thông, không cần điều tiết.

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang- Ảnh 6.

Một số tuyến phố phục vụ du xuân đông người đi bộ nhưng không xảy ra ùn tắc.

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang- Ảnh 7.

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang- Ảnh 8.

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang- Ảnh 9.

Tại các tuyến kết nối với vành đai như đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Giải Phóng, lưu lượng phương tiện tăng nhưng vẫn duy trì di chuyển. Các bến xe lớn khu vực cửa ngõ phía Nam ghi nhận lượng khách đông hơn ngày mùng 1.

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang- Ảnh 10.

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang- Ảnh 11.

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang- Ảnh 12.

Giao thông trái chiều trên vành đai 3 trên cao.

Hà Nội mùng 2 Tết: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ, nội đô rộng thênh thang- Ảnh 13.

Dự báo từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, lượng phương tiện có thể tiếp tục tăng do nhu cầu đi lễ chùa, tham quan và di chuyển liên tỉnh. Đặc biệt, thời điểm kết thúc kỳ nghỉ, các tuyến cửa ngõ và vành đai nhiều khả năng chịu áp lực lớn khi người dân quay lại Thủ đô làm việc, học tập.

Theo Dương Triều

Tiền Phong

Từ Khóa:
ùn tắc cục bộ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168 Nổi bật

Thông tin mới về VNeID có tác động đến hàng triệu người dân

Thông tin mới về VNeID có tác động đến hàng triệu người dân Nổi bật

Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thời

Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thời

12:27 , 18/02/2026
Cướp tiệm vàng đêm giao thừa, Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong bị bắt ngay Mùng 1 Tết

Cướp tiệm vàng đêm giao thừa, Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong bị bắt ngay Mùng 1 Tết

11:59 , 18/02/2026
Cập nhật thời tiết mùng 2 Tết: Không khí lạnh phủ khắp miền Bắc, Hà Nội mưa nhỏ, trời rét

Cập nhật thời tiết mùng 2 Tết: Không khí lạnh phủ khắp miền Bắc, Hà Nội mưa nhỏ, trời rét

10:36 , 18/02/2026
CLIP: CSGT Nam Sài Gòn xuyên đêm xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn

CLIP: CSGT Nam Sài Gòn xuyên đêm xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn

10:25 , 18/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên