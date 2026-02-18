Chơi đánh bài ngày Tết: Trường hợp nào bị phạt hành chính, khi nào bị xử lý hình sự?

Những ngày đầu xuân, các gia đình, bạn bè thường tụ tập sum họp và tổ chức chơi bài (tiến lên, tá lả, ba cây, xóc đĩa...) như một hình thức giải trí. Tuy nhiên, ranh giới giữa "vui chơi" và "vi phạm pháp luật" rất mong manh. Nhiều người vẫn thắc mắc chơi bài vui ngày Tết thế nào để không phạm luật và đánh bài ăn tiền bao nhiêu thì bị bắt?

Theo quy định pháp luật, mọi hành vi đánh bài với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được phép đều được coi là đánh bạc trái phép.

Mức phạt hành chính đối với hành vi đánh bài ngày Tết

Nhiều người lầm tưởng đánh bài "cò con" vài chục nghìn đồng thì không sao. Tuy nhiên, nếu số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 5.000.000 đồng) và người chơi chưa từng vi phạm, hành vi này vẫn sẽ bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, theo Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng được áp dụng đối với hành vi đánh bạc trái phép bằng các hình thức như: Xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh xập xám, tiến lên... được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật.

Công an Nghệ An bắt một nhóm đối tượng đánh bạc - Ảnh: Công an Nghệ An

Khi nào người đánh bài bị xử lý hình sự?

Hành vi đánh bài ăn tiền sẽ chuyển từ vi phạm hành chính sang xử lý hình sự nếu số tiền sát phạt lớn hoặc tái phạm. Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định về Tội đánh bạc, người chơi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc một trong các trường hợp:

Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên. Số tiền dưới 5.000.000 đồng nhưng người chơi đã có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc chưa được xóa án tích.

Các khung hình phạt cụ thể cho tội Đánh bạc

Rủ rê, dùng nhà riêng tổ chức đánh bài bị phạt thế nào?

Không chỉ người trực tiếp cầm bài, mà chủ nhà hoặc người rủ rê cũng chịu trách nhiệm pháp lý. Cụ thể, về hành chính, người đánh bạc có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi rủ rê, lôi kéo tụ tập đánh bạc hoặc dùng nhà ở của mình để chứa chấp việc đánh bạc (theo Nghị định 144).

Về hình sự, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người chứa chấp, rủ rê có thể bị khởi tố về Tội tổ chức đánh bạca (Điều 322 Bộ luật Hình sự).

Phạt tù từ 01 - 05 năm: Nếu tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên; hoặc tổng số tiền dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên.

Phạt tù từ 05 - 10 năm: Nếu thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên hoặc tái phạm nguy hiểm.

Để tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc, người dân cần lưu ý tuyệt đối không chơi bài với mục đích ăn tiền hay quy đổi ra hiện vật (như đồng hồ, nhẫn, điện thoại...). Việc giải trí ngày Tết chỉ nên dừng lại ở mức độ vui chơi đơn thuần, không sát phạt để đảm bảo một mùa xuân an toàn, lành mạnh.

Trang Anh