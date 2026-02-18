Chân dung các Bí thư Tỉnh ủy dưới 50 tuổi

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải

Ông Nguyễn Hồ Hải sinh ngày 26/10/1977, quê quán TP.HCM. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý đô thị, Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong thời gian dài công tác tại TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 8, Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8, Phó Chủ tịch UBND Quận 8, Phó Bí thư rồi Bí thư Quận ủy Quận 8, Bí thư Quận ủy Quận 3, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Từ 1/2025, ông Nguyễn Hồ Hải là Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tháng 1/2026, ông Nguyễn Hồ Hải được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng

Ông Trịnh Việt Hùng sinh ngày 1/10/1977, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Nông nghiệp, Kỹ sư Quản lý đất đai; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trịnh Việt Hùng có thời gian dài công tác tại tỉnh Thái Nguyên và từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ; Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 9/2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Sau đó, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai.

Ngày 22/1/2026, ông Trịnh Việt Hùng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV .

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường

Ông Trịnh Xuân Trường sinh ngày 18/1/1977, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Đại học ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong thời gian công tác tại tỉnh Lào Cai, ông Trịnh Xuân Trường từng làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng, kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng đô thị; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2020, ông Trịnh Xuân Trường giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ở tuổi 43 và là một trong những Chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước tại thời điểm được bổ nhiệm. Sau đó, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (cũ) từ tháng 2/2025. Khi Lào Cai sáp nhập với Yên Bái hồi tháng 6/2025, ông Trịnh Xuân Trường tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư tỉnh mới.

Cuối tháng 9/2025, ông Trịnh Xuân Trường được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tháng 1/2026, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.