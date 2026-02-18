CSGT phát hiện hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày mùng 2 Tết

Ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong ngày toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, giảm 17 vụ, giảm 9 người chết, giảm 24 người bị thương.



Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế. Ảnh: Cục CSGT

Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 14 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người (tại Quảng Trị). Đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào.

Tình hình giao thông, tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh, trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại TPHCM và các địa phương giáp ranh, khu vực bến cảng, bến xe, nhà ga, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn ra ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Theo Cục CSGT, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 5.668 trường hợp vi phạm; tạm giữ 84 xe ô tô, 2.758 xe mô tô, 95 phương tiện khác; tước 273 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.490 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 2.812 trường hợp; vi phạm về tốc độ 745 trường hợp; chở quá số người quy định 9 trường hợp…



Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đảm bảo trật tự an toàn giao thông để người dân đi lại an toàn trong dịp Tết Ngày 18-2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết trong ngày mùng 1 Tết (17-2), đơn vị đã triển khai đồng loạt các tổ tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo đó, 9 tổ công tác với hơn 250 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an cấp xã tăng cường kiểm tra tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực đông phương tiện lưu thông dịp đầu xuân. Kết quả trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra 781 lượt phương tiện, lập biên bản 56 trường hợp vi phạm. Trong số này, có 23 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Ngoài ra, lực lượng chức năng tạm giữ 26 phương tiện, tước và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 19 trường hợp. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính dự kiến 172,5 triệu đồng. Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, đặc biệt trong những ngày Tết lưu lượng giao thông tăng cao.



