Danh sách 2.162 ô tô, xe máy vi phạm ở Hà Nội, chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168.

Ngày 14/2, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) công bố danh sách 2.162 lượt ô tô, xe máy vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được ghi nhận qua hệ thống camera AI giám sát từ ngày 1–10/1/2025. Trong số đó có 1.422 trường hợp là xe máy và 740 trường hợp ô tô.

Theo cảnh sát,đối với các hành vi vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể lựa chọn xử lý trực tiếp tại trụ sở các Đội CSGT hoặc thực hiện trực tuyến trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi.

Danh sách ô tô bị phạt nguội ở Hà Nội - XEM TẠI ĐÂY!

Quy trình xử lý vi phạm giao thông qua ứng dụng iHanoi:

Bước 1: Thông báo vi phạm

Sau khi phát hiện hành vi vi phạm, hệ thống sẽ gửi thông tin và hình ảnh vi phạm đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng iHanoi.

Bước 2: Tra cứu thông tin vi phạm

Người dân truy cập ứng dụng iHanoi, vào mục “Giao thông - Thông báo phạt nguội” để xem chi tiết thông tin, hình ảnh vi phạm.

Trường hợp chưa đồng tình với thông tin, hình ảnh vi phạm, người dân có thể đến trực tiếp cơ quan công an để kiểm tra, đối chiếu lại. Trường hợp đồng ý với thông tin, hình ảnh vi phạm, người dân xác nhận vi phạm toàn trình trên hệ thống.

Bước 3: Lập và ký biên bản vi phạm hành chính

Căn cứ xác nhận của người vi phạm, cơ quan công an lập biên bản vi phạm hành chính và gửi lại cho người vi phạm trên iHanoi. Người vi phạm kiểm tra, đối chiếu thông tin, ký số vào biên bản và gửi lại trên hệ thống.

Bước 4: Nhận quyết định xử phạt

Trên cơ sở biên bản đã được xác nhận, cơ quan công an ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Bước 5: Nộp phạt trực tuyến

Người vi phạm kiểm tra lại thông tin (cá nhân, hành vi vi phạm, mức xử phạt…) và thực hiện nộp phạt qua mã QR tích hợp trên hệ thống.

Bước 6: Hoàn tất xử lý vi phạm

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống hiển thị biên lai nộp phạt và tự động gửi về cơ quan công an.

Cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận người vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt; đồng thời ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện (nếu có); Gỡ thông báo đăng kiểm đối với ô tô. Toàn bộ quy trình được thực hiện đúng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.