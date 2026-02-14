Thi hành lệnh bắt tạm giam giám đốc Lê Văn Lưu và kế toán Vũ Thùy Dương

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc, kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Giám đốc, kế toán Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng để điều tra, làm rõ các sai phạm trong hoạt động kinh doanh xe điện chở khách tại Khu du lịch Sầm Sơn.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định hiện có 4 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện chở khách với hơn 450 phương tiện, hoạt động chủ yếu vào mùa du lịch hè (từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm). Xe điện là phương tiện vận chuyển được du khách sử dụng phổ biến trong mùa cao điểm du lịch Sầm Sơn.

Tuy nhiên, việc quản lý, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, đặc biệt vẫn còn tình trạng nhân viên xe điện lôi kéo, chèn ép khách du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, dẫn đến tình trạng xe điện hoạt động thiếu kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh xe điện chở khách tại khu du lịch Sầm Sơn chủ yếu tập trung ở hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng, với tổng số hàng trăm phương tiện đã được đăng ký hoạt động, kèm theo danh sách người điều khiển phương tiện do cơ quan chức năng quản lý.

Công ty Hưng Phong trốn thuế gần 800 triệu trong 2 năm

Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong, do ông Lê Văn Lưu làm Giám đốc, tổ chức kinh doanh xe điện theo hình thức mua phương tiện rồi cho cá nhân thuê lại để trực tiếp vận chuyển khách du lịch trong mùa hè tại Sầm Sơn. Công ty Hưng Phong đăng kí với cơ quan chức năng hoạt động 256 xe điện phục vụ vận chuyển hành khách du lịch.

Đối tượng Lê Văn Lưu (dấu X đỏ) Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trong các năm 2023 và 2024, nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, ông Lê Văn Lưu đã chỉ đạo kế toán hợp thức hóa số liệu thu - chi, nâng khống chi phí giá vốn.

Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty Hưng Phong trốn trong 2 năm được xác định là gần 800 triệu đồng.

Liên quan đến hành vi trên, ngày 9/2 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong, cùng kế toán Công ty là bà Vũ Thùy Dương về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Văn Lưu (Giám đốc) và Vũ Thùy Dương (Kế toán) Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng trốn thuế gần 163 triệu đồng

Tiếp đó, ngày 12/2 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng, cùng kế toán Công ty là bà Nguyễn Thị Huyền về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Doanh nghiệp này hiện đăng ký hoạt động 130 xe điện phục vụ vận chuyển hành khách du lịch tại phường Sầm Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định trong các năm 2023 và 2024, Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng đã trốn thuế với tổng số tiền trốn thuế là gần 163 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét tại Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đối tượng Nguyễn Thị Huyền (dấu X đỏ) kế toán Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Vụ việc không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn bộc lộ rõ những lỗ hổng, bất cập trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh xe điện.

Việc các doanh nghiệp buông lỏng quản lý, khoán phương tiện cho cá nhân tự khai thác, thiếu kiểm soát chặt chẽ về giá cước, lộ trình và thái độ phục vụ đã trực tiếp làm phát sinh tình trạng ép giá, chèo kéo du khách, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch Sầm Sơn trong thời gian qua.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục xác minh để làm rõ hành vi "chặt chém" du khách.