Công an TPHCM bắt 2 người liên quan vụ việc xảy ra tại nhà hàng White Palace

Ngày 14-2, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1989) về tội "Đưa hối lộ" và Nguyễn Minh Thạch (SN 1979) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Ngọc Hòa tại Công an TPHCM

Nguyễn Minh Thạch nhận 300 triệu đồng chạy án

Theo điều tra ban đầu, Hòa là đối tượng bị Công an TPHCM truy tìm do liên quan vụ "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 22-6-2024 tại nhà hàng White Palace (đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận cũ). Sau khi vụ việc xảy ra, Hòa đã bỏ trốn.

Clip: Công an TPHCM lấy lời khai hai đối tượng

Đầu năm 2026, khi biết vụ án đã được xét xử, Hòa quay lại TPHCM và thông qua mối quan hệ xã hội để tìm cách "chạy án". Hòa liên hệ với Thạch nhờ tìm người có thẩm quyền giúp mình không bị xử lý hình sự. Thạch nhận lời và yêu cầu "chi phí" 300 triệu đồng.

Trưa 11-2, Hòa gặp Thạch tại một quán cà phê trên địa bàn phường Bình Trưng (TPHCM) và giao số tiền 300 triệu đồng. Sau đó, Thạch hướng dẫn Hòa đến Công an phường Khánh Hội trình diện. Hòa đã làm theo và được Công an phường Khánh Hội chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để làm việc.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Công an TPHCM phát hiện dấu hiệu "chạy án" và tiến hành đấu tranh làm rõ.

Ngày 12-2, Hòa thừa nhận đã đưa cho Thạch 300 triệu đồng nhằm nhờ tác động để không bị xử lý hình sự.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Minh Thạch khai nhận đã lợi dụng tâm lý lo sợ của Hòa để đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền nhưng thực tế không có việc liên hệ hay nhờ vả bất kỳ cá nhân nào. Khám xét nơi ở của Thạch, lực lượng chức năng thu giữ 300 triệu đồng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các đối tượng tự xưng có khả năng "chạy án", "lo giảm nhẹ", "can thiệp" vào quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Mọi hành vi đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích khác nhằm tác động đến người có thẩm quyền đều là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã lợi dụng tâm lý lo sợ, thiếu hiểu biết pháp luật của người vi phạm để đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn "lo chạy", qua đó chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan tiến hành tố tụng làm việc theo đúng quy định, công khai, minh bạch; không có bất kỳ cá nhân nào có thể đứng ra "can thiệp", "dàn xếp" trái quy định.